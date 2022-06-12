 

Папа Римский высоко оценил российский фестиваль классической музыки «Кантата»

12.06.2022, 19:10, Новости дня
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Папа Римский отметил высокий уровень организации II Международного фестиваля классической музыки «Кантата», который прошел в начале июня в Калининграде, сообщил продюсер Леонид Севастьянов.

По его словам, в своем письме понтифик высоко оценил выступление на «Кантате» Светланы Касьян, которая считается любимой оперной певицей папы Римского. Также он обратил внимание на то, что в гала-концерте принимал участие певец с протезом руки.

«Идея инклюзивности является «ключом» к пониманию и примирению», – написал по этому поводу папа Франциск, сообщил газете ВЗГЛЯД Севастьянов.

Напомним, в этом году организаторы фестиваля подготовили зрителям сюрприз – пригласили двукратного чемпиона РФ по битбоксу Тараса Станина. Молодой человек широко известен в РФ как исполнитель битбокса. Добиться популярности и активно выступать ему не помешал протез руки. В результате  на сцене «Кантаты» родился эксперимент – мировые звезды оперы пели отрывки из классических произведений в сопровождении современного битбокса.

Ранее худрук петербургского государственного театра «Мюзик-Холл», итальянский дирижер Фабио Мастранджело со сцены международного фестиваля классической музыки «Кантата» в Калининграде признался в любви к России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как звезды мировой оперы доказали невозможность «отмены России».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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