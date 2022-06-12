Мнение: Турция – расчетливый и холодный игрок

Турция – расчетливый и холодный игрок

Именно это утверждает самое тиражное издание страны – газета "Hürriyet". Не могу не привести полностью их материал под заголовком "Вместо эмоциональной реакции – дипломатия".

Лонгрид, но весьма познавательный, в контексте итогов встречи в Анкаре между министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.

"Именно такое выражение вчера (в ходе встречи с С. Лавровым – прим.) использовал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. "Мы считаем более целесообразным обратиться к дипломатии, а не к эмоциональным реакциям". Это предложение очень хорошо описывает позицию Турции. Это показывает происхождение и основу взвешенной политики, которую она (Турция – прим.) проводит. Она приглашает мир к аналогичной точке. Потому что это действительно необходимо.

Политика России в отношении Украины уже была построена сверху донизу на том подходе, который можно назвать "эмоциональным". Путин не смог контролировать свои амбиции. Он даже предпочитал интерпретировать историю согласно своему собственному разумению. Он отрицает существование Украины. Он не смог оценить международные условия, а также возможности собственной армии и сопротивление Украины.

Хотя западный подход может показаться более рациональным, в нем есть и серьезное эмоциональное измерение.

Уравновешивание России на Украине — крайне рациональная позиция для Запада. Опять же, правда, что они даже экономические санкции скорректировали под себя. Но, особенно, когда мы приходим к таким результатам, как расширение НАТО, Запад также уступает идеологическим и эмоциональным реакциям.

Сегодня в западном мире стало почти стыдно вступать в дипломатические отношения с Россией. Однако даже самые большие войны заканчиваются за столом дипломатии. Однако Америка, которая хочет изолировать Россию в международной системе, старается максимально нагнетать эту эмоциональную атмосферу. Поэтому, даже если европейские страны захотят искать дипломатическое решение, похоже, от идеологического измерения они пока не смогут оторваться.

Турция сделала именно это.

С одной стороны, она осудила вторжение России на Украину.

С другой стороны, она отвергла односторонние санкции Запада. Она также стала единственным адресом для поиска дипломатического решения. Смотрите, кажется, сегодня украинское зерно будет экспортироваться в мир только через Турцию.

Хотя ходят разговоры о том, что мир вступит в серьезный продовольственный кризис, именно этот сбалансированный подход прокладывает путь для того, чтобы Турция стала логистическим или продовольственным центром.

Когда вы можете выстраивать такую позицию, у вас появится шанс вынести сирийский вопрос на обсуждение гораздо сильнее (в смысле, стоя на гораздо более сильных позициях – прим.). Министр Чавушоглу умело поместил следующие утверждения в конце своего выступления: "И у США, и у России есть обязательства очистить этот регион от террористов. Это наше самое естественное право ожидать, что эти обязательства будут выполнены".

Мы не знаем, что было сказано внутри (то есть, за кулисами между Лавровым и Чавушоглу – прим.), но Турция, которую мы видим в целом, строит для себя более прочную почву благодаря этому взвешенному отношению".

Изложенное выше небесспорно, но с турецкой колокольни турецких минаретов смотрится достаточно стройно и логично.

На таких позициях, Турция вступает в очередной торг с Западом и с Россией по Сирии, считая, что ситуация изменилась, а, следовательно, должны быть изменены и условия предыдущих сделок, в частности, между Россией и Турцией.

https://t.me/turkeyabout/8372 – цинк

Эрдоган многовекторный.

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