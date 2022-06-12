Не дать Западу вновь изолироваться от России – депутатам Госдумы выделят 18 млрд на зарубежные просветительские командировки

Комитет Госдумы по международным делам запросил у правительства срочный транш в размере 18 млрд рублей на обеспечение работы депутатов за рубежом в текущем году.

Парламентарии будут пытаться не допустить того, чтобы политические оппоненты России вновь отгородились от неё и изолировались экономически и политически.

– В эти непростые дни, когда политики на Западе вновь пытаются отгородиться от России железным занавесом, жизненно важно прорвать кольцо информационной блокады, – заявил председатель комитета Леонид Слуцкий. – Сегодня место депутатов – на переднем краю идеологической обороны и там, где мы можем лично подойти к простым европейцам и американцам и рассказать правду, которую от них пытаются скрыть. У депутатов есть для этого и соответствующая теоретическая подготовка, и огромный опыт. В конце концов, многие из них для граждан США и ЕС уже давно не какие-то чужаки, а добрые соседи или даже родственники. Кому, как не нам, они поверят?

В комитете пояснили, что хотя санкции и запрещают большинству парламентариев посещение США и европейских государств, это не станет препятствием для их просветительской работы. Если проникнуть в западные страны всё-таки не удастся, общение с их гражданами Госдума планирует организовать на нейтральных территориях, таких как Дубай, Доминикана, Мальдивы и Бали.

Также планируется, что депутаты, находящиеся за рубежом, смогут удаленно участвовать в заседаниях Госдумы и голосовать по обсуждаемым законопроектам. Соответствующий функционал в ближайшее время будет интегрирован в мессенджер ТамТам – ради этого команда его разработчиков даже отложила внедрение шифрования.

—