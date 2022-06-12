Сезон свадеб уже открыт: 4 тенденции макияжа для невест, ставшие самыми модными в 2022 году

Лето считается сезоном свадеб. Большинству людей хочется сделать свое бракосочетание незабываемым и выглядеть в этот день потрясающе. Поэтому невесты начинают заранее готовиться к этому празднику и продумывать каждую деталь своего облика. Нередко девушки затрудняются в выборе мейкапа. Каким он должен быть – ярким или сдержанным? В статье мы расскажем о 4 тенденциях макияжа для невест, которые оказались на пике моды в 2022 году.

Скромный макияж с акцентом на ресницы

Одной из тенденций свадебного мейкапа 2022 года станет подчеркивание ресниц без значительного макияжа глаз, по крайней мере, без подводки и теней. Это делает внешний вид невесты более утонченным и элегантным.

Самый простой способ подчеркивания ресниц – применение туши. Выбирайте продукт, который удлиняет волоски и делает их объемными.

Если вы хотите создать более смелый образ, то используйте накладные ресницы. Они сделают ваш взгляд выразительным без использования стрелок и теней.

Мейкап в стиле минимализм

Многие современные тенденции макияжа для невест предполагают минимализм и естественность. Вы можете получить стильный образ с помощью мягких румян и нюдовых оттенков помады.

Румяна добавят немного свежести в ваш образ. При этом важно избегать чрезмерности. Вы никогда не ошибетесь, если выберете косметику розового цвета с эффектом мерцания. Если вы хотите получить более яркий тон, то отдавайте предпочтение мандариновым оттенкам. Избегайте красных и коричневых тонов, они выглядят ненатурально.

Нюдовые оттенки помады и блеска подчеркнут ваши губы, не подавляя их естественный цвет. Вы можете выбрать как прозрачную косметику, так и средства с легким розовым или коралловым оттенком.

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Макияж с блестками

Макияж с блестками всегда считался торжественным и нарядным вариантом. Но “блеск” – довольно широкий термин. Под ним могут подразумеваться как смелые, так и сдержанные варианты мейкапа.

Современная свадебная мода предполагает умеренное использование блеска. Достаточно создать на лице одну блестящую деталь и сделать на ней акцент.

Например, вы можете нанести на веки нюдовые бесцветные тени с блестками. Это красиво подчеркнет ваши глаза, но не будет выглядеть неестественно.

Вы также можете добавить немного блеска к губам. Если вы решили сделать блестящий акцент на эту часть лица, то выбирайте нежные и мягкие оттенки мерцающей помады.

Глянцевая сияющая кожа

Ничто так не украшает лицо, как его сияющий и свежий цвет. В последние годы глянцевая кожа с эффектом росы стала одним из модных трендов. Этот стиль идеально подходит для невесты и прекрасно гармонирует с белым платьем.

Добиться эффекта сияющей и слегка влажной кожи совсем нетрудно. Просто нанесите на увлажненное лицо люминайзер или хайлайтер со светоотражающими частицами. Отдавайте предпочтение продуктам с жирной текстурой, так как они лучше скрывают мелкие недостатки кожи.

Такой макияж вполне самодостаточен, так как на фоне глянцевой кожи другая косметика будет выглядеть избыточной. Вы можете лишь слегка подчеркнуть губы нюдовым блеском.

Заключение

Тенденции свадебного макияжа 2022 года стремятся к натуральности. Обилие яркой косметики на лице давно уже ушло в прошлое. Современный мейкап выглядит максимально естественно. Он подчеркивает нежный и утонченный образ невесты.