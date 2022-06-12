 

Желающим получить бесплатное образование контрактникам предложили увеличить срок службы

12.06.2022, 17:40, Новости дня
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Министерство обороны РФ предлагает проект по увеличению до десяти лет срок военной службы по контракту, который необходим для получения военнослужащими высшего и среднего образования за счет средств федерального бюджета.

Соответствующий проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект федерального закона подготовлен в целях установления военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту (за исключением офицеров), если непрерывная продолжительность военной службы по контракту составляет не менее десяти лет, права на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования за счет средств федерального бюджета по государственным именным образовательным сертификатам с освоением образовательных программ по очно-заочной и заочной форме обучения», – говорится в пояснительной записке к проекту.

На данный момент во 2 пункте статьи 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих» говорится, что военнослужащие контрактники (за исключением офицеров) имеют право на обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего и среднего образования за счет средств федерального бюджета, если продолжительность военной службы по контракту составляет не менее трех лет, передает ТАСС.

Дата окончания общественного обсуждения – 26 июня 2022 года.

Ранее в Минобороны заявили, что россиянам и иностранцам будут заключать первые контракты на прохождение военной службы до достижении ими 50 лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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