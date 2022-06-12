Беглов отказался поздравлять петербуржцев с Днем РФ лично

Губернатор Петербурга Александр Беглов отказался от личного поздравления горожан с Днем России. Вместо этого пресс-служба градоначальника добавила его фамилию в поздравление председателя ЗакСа Александра Бельского, размещенное на сайте Смольного. О причинах подобного поступка Белова рассказал TГ-канал «Площадь Восстания».

По имеющейся информации, губернатор отмахнулся от личного поздравления, так как ему эта «протокольная» история неинтересна.

«Позавчера, спичрайтеры пресс-службы Смольного подготовили для старшего Бе отдельную поздравительную речь и принесли Александру Дмитриевичу на утверждение. Но Беглов поздравить от себя лично не захотел и попросту отмахнулся, сославшись на то, что ему некогда и неинтересно всей этой неважной протокольной историей заниматься», — сообщает ТГ-канал «Площадь Восстания».

Страна ежегодного отмечает День РФ 12 июня. Несмотря на федеральный масштаб праздника, нынешний глава Петербурга продемонстрировал к нему безразличное отношение. Стоит напомнить, что при бывшем спикере ЗакСа Вячеславе Макарове поздравления петербуржцев с важными датами выходили отдельно от губернатора.