В парке «Зарядье» выделят 40 соток для посадки картофеля

В рамках мер по предотвращению продовольственного кризиса в условиях санкций мэрия Москвы выделила

участок площадью 40 соток для засева картофелем на территории парка «Зарядье».

В ближайшее время картофельные посевы появятся и в других парковых комплексах

Москвы и Санкт-Петербурга.

Комментируя решение, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за санкций британские страховые

компании отказываются страховать суда, везущие картофель из Израиля, Египта,

Саудовской Аравии и Аргентины в российские порты. Из-за этого ожидается

сокращение поставок картофеля более чем на 85%. Выпадающие объёмы картофеля

решено импортозаместить благодаря посадкам на территории Москвы и

Санкт-Петербурга. В частности, картофельные поля в парке «Зарядье» будут обеспечивать

продовольствием Совет Федерации, администрацию Президента РФ и аппарат Госдумы.

«Между прочим,

москвичи зря недооценивают декоративные качества картофеля. Как и все

пасленовые, это растение очень красиво цветёт, а жуки, которые часто

облюбовывают картофельные кусты, окрашены в цвета георгиевской ленты. Картофель в Зарядье – это не только экономически правильный ход, это ещё и

способ благоустроить парк и поднять патриотизм в обществе. По оценкам экспертов,

если высадить картофель во всех парках, ботанических садах, на футбольных полях

и в других подобных местах, то мы полностью сможем отказаться от арабского и

израильского картофеля», – заявил Сергей Собянин.

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