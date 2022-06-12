В парке «Зарядье» выделят 40 соток для посадки картофеля
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В рамках мер по предотвращению продовольственного кризиса в условиях санкций мэрия Москвы выделила
участок площадью 40 соток для засева картофелем на территории парка «Зарядье».
В ближайшее время картофельные посевы появятся и в других парковых комплексах
Москвы и Санкт-Петербурга.
Комментируя решение, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за санкций британские страховые
компании отказываются страховать суда, везущие картофель из Израиля, Египта,
Саудовской Аравии и Аргентины в российские порты. Из-за этого ожидается
сокращение поставок картофеля более чем на 85%. Выпадающие объёмы картофеля
решено импортозаместить благодаря посадкам на территории Москвы и
Санкт-Петербурга. В частности, картофельные поля в парке «Зарядье» будут обеспечивать
продовольствием Совет Федерации, администрацию Президента РФ и аппарат Госдумы.
«Между прочим,
москвичи зря недооценивают декоративные качества картофеля. Как и все
пасленовые, это растение очень красиво цветёт, а жуки, которые часто
облюбовывают картофельные кусты, окрашены в цвета георгиевской ленты. Картофель в Зарядье – это не только экономически правильный ход, это ещё и
способ благоустроить парк и поднять патриотизм в обществе. По оценкам экспертов,
если высадить картофель во всех парках, ботанических садах, на футбольных полях
и в других подобных местах, то мы полностью сможем отказаться от арабского и
израильского картофеля», – заявил Сергей Собянин.
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