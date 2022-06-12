 

Володин предложил Сикорскому пройти обследование у психиатра из-за слов о ядерном оружии

12.06.2022, 16:10, Новости дня
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Экс-главе МИД Польши, депутату Европарламента Радославу Сикорскому, который выступил с заявлениями о возможности передать Украине ядерное оружие, «необходимо пройти обследование у психиатра и сдать мандат», сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем как и Европы», – написал в своем Telegram-канале Володин.

По его словам, Сикорскому «необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром».

Ранее экс-министр иностранных дел Польши и депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы нарушила положения Будапештского меморандума, поэтому западные страны имеют право передать Украине ядерное оружие.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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