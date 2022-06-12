Государственный флаг подняли у музея Победы на Поклонной горе в День России

Торжественная церемония подъема государственного флага Российской Федерации состоялась у Музея Победы на Поклонной горе в День России. В мероприятии приняли участие Герои Труда и лауреаты Государственной премии РФ 2021 года.

Подъем государственного флага Российской Федерации сопровождался «Славься» Михаила Глинки в исполнении военного оркестра Московского гарнизона, далее прозвучал гимн Российской Федерации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

После торжественной церемонии участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню и посетили музей Победы, где для них провели экскурсию по уникальной масштабной экспозиции «Подвиг народа».

Ранее участники проекта «Непокоренные» развернули на Поклонной горе самое большое в мире Знамя Победы. Акция состоялась на площади Победителей, у главного входа в музей Победы.

«Размер самого большого полотна копии знамени Победы <…> составляет 33 метра в ширину и 63 метра в длину», – говорится на официальном сайте музея.

Проект «Непокоренные» направлен на развитие общественной дипломатии и межнационального сотрудничества среди молодежи стран СНГ. В этом году акция пройдет с 11 по 23 июня по маршруту Россия – Белоруссия. Знамя Победы развернут в 11 городах воинской славы и городах-героях от Москвы до Брестской крепости. Кроме того, активисты возьмут у Кремлевской стены Вечный огонь, который также доставят в Брестскую крепость.

День РФ ежегодно отмечается 12 июня. Незадолго до церемонии поднятия государственного флага президент РФ Владимир Путин наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий.

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