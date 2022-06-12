Исследование показало, что социальная изоляция напрямую связана с поздней деменцией

Результаты недавнего эксперимента продемонстрировали, что социальная изоляция увеличивает риск развития деменции. Нередко это уменьшает объем головного мозга.

Исследовательская работа включала более 460 тысяч человек в Великобритании со средним возрастом 57 лет, за которыми наблюдали в течение практически 12 лет. Из них около 9 процентов испытуемых сообщили о социальной изоляции, а 6 процентов чувствовали себя одинокими. За время работы у 4 998 человек развилось старческое слабоумие.

В результате из 41 886 человек с социальной изоляцией деменция развилась у 649 человек, по сравнению с 4 349 человек из 420 733, которые не были социально изолированы.