 

Правда ли, что снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний можно, если каждый день дома заниматься уборкой

12.06.2022, 15:15, Разное
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Опасные последствия длительной гиподинамии известны всем. Малоактивный образ жизни, точнее, когда человек много сидит, приводит к повышенному риску заболеваний сердца, диабета 2 типа и других хронических патологий, включая депрессию. Чтобы избежать проблем со здоровьем, врачи рекомендуют выполнять не менее 150 минут умеренных или интенсивных аэробных упражнений в неделю.

Новое исследование

Недавнее исследование американских ученых показало, что легкая физическая активность, связанная с обычными домашними делами, позволяет существенно снизить вероятность инсульта. Под легкой физической активностью специалисты понимают уборку пылесосом, подметание пола, мытье машины и даже игру в мяч с ребенком.

В своем эксперименте они измеряли как количество времени, в течение которого участники вели сидячий образ жизни, так и продолжительность и интенсивность физической активности. Всего в нем было задействовано 7,6 тыс. взрослых в возрасте 45 лет и старше. Затем они сравнили данные с частотой возникновения инсультов у добровольцев в течение 7 лет.

Интересные результаты

Ученые обнаружили, что у приверженцев малоподвижного образа, кто проводит в положении сидя 13 и более часов в день, риск инсульта повышается на 44%. Такие результаты весьма убедительны, ведь активность и время “сидения” участников измерялись с помощью акселерометра. Поэтому удалось получить более точные данные, чем в предыдущих исследованиях, которые основывались на отчетах участников. Акселерометры были зафиксированы на бедре. Чувствительный детектор движения максимально точно регистрировал физическую активность и продолжительность бездействия.

Пугающая статистика

Несмотря на то что смартфоны и смартчасы отважно пытаются мотивировать людей больше двигаться, шокирующий процент взрослых все еще недостаточно уделяет времени ежедневной физической активности. Как стало известно, только 23% взрослых американцев выполняют еженедельные рекомендации по аэробной и силовой нагрузке.

Если 10 тыс. шагов в день или упражнения в зале кажутся для вас недосягаемыми, эксперты советуют просто вставать и делать хотя бы 10 минут легкого кардио несколько раз в течение дня. Вовсе не обязательно сразу отправляться в спортзал. Отличным вариантом может быть игра в догонялки с ребенком на свежем воздухе или мытье полов в доме. Все это весьма эффективно для снижения вероятности инсульта.

Однако в этом вопросе важно не переусердствовать. Как показали многочисленные исследования, особо интенсивная физическая нагрузка для людей старше 45 лет также может привести к серьезным проблемам со здоровьем, особенно, если они не были качественно к ней подготовлены. Для хорошего состояния сердечной мышцы и здоровья мозга просто больше времени проводите в движении и меньше сидите, но в пределах своих возможностей. Первые положительные результаты, как правило, не заставляют себя долго ждать. Уже через несколько недель многие отмечают исчезновение одышки, нормализацию давление и даже избавление от нескольких лишних килограммов.



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