Спорное украшение – браслет на щиколотке: его значения и рекомендации для женщин

Женщины во всем мире носили браслеты на лодыжках на протяжении веков начиная с 6000 г. до н.э., но споры вокруг подобных украшений не утихают до сих пор. В этой статье рассказывается о значении браслета на щиколотке и даются рекомендации о том, как его носить.

Что означает это украшение для женщины

Во многих культурах браслет на щиколотке, который женщины носят на левой ноге, считается талисманом или оберегом. Этот амулет защищает от болезней и плохих предзнаменований. Это также может означать, что женщина заинтересована в случайных отношениях, хотя бывают случаи, когда браслет указывает на то, что владелец помолвлен или женат.

Ношение браслета на правой лодыжке также имеет значение и часто является признаком того, что дама одинока и, возможно, активно ищет партнера. Также большое значение придается цвету этого украшения:

Желтые ножные браслеты означают теплоту, дружелюбие и удачу. Белые – символизируют чистоту. Зеленые – предвещают удачу и предназначены для успокоения владельца, когда он испытывает стресс. Розовые – символизируют романтические отношения. Черные – скрывают секреты. Красные – приносят счастье и удачу владельцу.

Необходимо учитывать все эти приметы, особенно если вы суеверны.

Значение браслета на правой ноге

Помимо своей красоты этот тонкий аксессуар на щиколотке несет в себе больше смысла, чем красота, в зависимости от его расположения на теле человека.

Браслет на лодыжке, надетый на правую ногу, означает, что его обладательница одинока и, возможно, ищет свою судьбу. Но, если женщина замужем, это может означать, что она открыта для внебрачных связей.

Исторически сложилось так, что мужчины и женщины, вступающие в брак, носили обручальные кольца, чтобы символизировать свое семейное положение. Ножной браслет был подарком невесте, чтобы сделать их бракосочетание официальным и сообщить остальному миру, что они женаты.

Однако в современном мире браслет на щиколотке имеет другое значение. Это украшение носят не только из-за красоты, но и из-за его предполагаемой пользы для здоровья.

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Например, говорят, что серебряный ножной браслет помогает залечивать раны, а также защищает владелицу от таких проблем, как гормональный дисбаланс, бесплодие, и других гинекологических заболеваний. Серебро считается противовоспалительным средством, которое улучшает иммунную функцию и общее состояние здоровья.

Делают ли браслеты на щиколотках женщин более привлекательными

Считается, что ношение браслета на левой лодыжке имеет интимный подтекст. Наиболее распространенным является утверждение, что вы открыты для новых знакомств, даже если вы не готовы к каким-либо серьезным обязательствам. Другие ассоциируют ножные браслеты с тем, что вы готовы к открытым отношениям или внебрачной связи.

Браслеты на лодыжке теперь являются частью основных украшений, их носят женщины во всем мире, независимо от возраста и мероприятия, для которого они одеваются. Это украшение теперь можно увидеть в офисах и залах заседаний так же, как серьги, браслеты и ожерелья.

Основная причина этого заключается в том, что ножной браслет – это элегантный и простой аксессуар, который, если его правильно подобрать и стилизовать, сделает любую женщину более привлекательной.

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Советы по ношению браслета на щиколотке для женщин

Поскольку браслеты на лодыжках сегодня в моде, как убедиться, что вы выглядите в них лучше всего? Сначала выберите правильный стиль или тип этого украшения. Наиболее распространенными являются браслеты на босую ногу из стерлингового серебра, из бисера и браслеты с золотой цепочкой. Эти ножные украшения хорошо смотрятся в большинстве случаев, хотя браслет с золотой цепочкой будет лучше смотреться на вашей лодыжке, чем изделие из бисера.

В конечном счете разные ножные браслеты создают разные эффекты, и вы всегда должны помнить об этом. Золотая цепочка на ногу, например, символизирует изысканность. Изделия с драгоценными камнями лучше всего смотрятся с высокими каблуками и туфлями-лодочками.

Ножные браслеты из стерлингового серебра, как правило, более повседневны и идеально подходят, когда вам нужно добавить бохо-шик в свой наряд.

Браслеты на босую ногу из бисера хорошо сочетаются с сандалиями и идеально подходят для фестивалей или поездки на пляж. Также они хорошо сочетаются с клубной одеждой и богемными или кокетливыми забавными нарядами, в том числе с нарядами для бала.

Принимая во внимание эту информацию, вы не должны делать ошибок при выборе аксессуаров, независимо от обстановки, для которой вы наряжаетесь. Как правило, игривые ножные браслеты отлично подходят для отпуска, пляжа, фестивалей, отдыха у бассейна или случайной летней вечеринки. Носите их на той лодыжке, на которой вам удобно, но не надевайте их поверх колготок: ножные браслеты должны надеваться только на голые ноги. Их можно надевать свободно или плотно, в зависимости от вашего стиля и предпочтений.