Мнение: Мириться с Западом нельзя, Запад должен проиграть

Генри Киссинджер, столетний зубр американской политики, призвал американских политиков «найти место для России». Идея в том, чтобы как можно быстрее спустить текущий конфликт на тормозах, а потом понять и простить русских. Дескать, Россия вот уже 400 лет как европейская страна, а сейчас резкие действия Запада толкают северных варваров в объятья Китая (ссылка).

Мистер Киссинджер — еврей, ветеран Второй мировой и организатор денацификации города Крефельд. Уверен, что он понимает нынешнюю ситуацию гораздо лучше дуболомов, управляющих сейчас политикой США. Именно по этой причине старый дипломат опасен для нас. Интересы России не предполагают никаких примирений. Нам нужно сломать и уничтожить современный Запад, возобновление нормальных отношений с США и Европой стало бы для нас катастрофой.

Процитирую недавнюю реплику Дмитрия Медведева, адресованную нашим западным друзьям и партнёрам (ссылка):

Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие.

Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли.

Дмитрий Медведев — политик. Политик действующий, системный, влиятельный, молодой (вдвое младше Киссинджера) и имеющий большие амбиции. Уверен, что ничего эмоционального в его реплике не было. Дмитрий Принудитель хотел не выплеснуть гнев, а послать сообщение — противостояние с Западом принципиальное, мир невозможен. Запад ведёт против нас войну на уничтожение — или мы их, или они нас.

Идеи Генри Киссинджера и прочих западных голубей мира сейчас обсуждают в двух разрезах.

1. Указывают, что Россия ведёт спецоперацию успешно, и уже ясно, что американским боевикам ничего не светит на поле боя. Следовательно, с точки зрения США разумно заняться так называемым «дэмэдж контрол», попытаться минимизировать ущерб. Сесть с Россией за стол переговоров, пока со стороны США есть ещё кого за этот стол посадить. Когда русские войска выйдут на границу с Польшей, Венгрией и Румынией, переговоры потеряют смысл — Россия всё решит самостоятельно.

2. Вспоминают девяностые, справедливо замечая, что дружба с Западом нам невыгодна. Нет смысла разрушать российскую промышленность в обмен на поставки импортных свистелок и сопелок. Нет смысла терпеть деструктивный культ ЛГБТ-БЛМ-ЕСЖ на своей территории. Наконец, нет смысла питать вредоносный класс лакей-интеллигенции, который поколениями работает на Запад, и нанося огромный ущерб нашей стране. Сейчас наконец-то в России начали отменять эстрадных мерзавцев, открыто продвигавших у нас американские интересы. Ни в коем случае нельзя отматывать гайки назад — пятую колонну следует последовательно отлучать от бюджетных денег и от ушей российской молодёжи.

Оба этих соображения верны, однако главная ловушка, в которую нас пытается заманить мистер Киссинджер, ещё опаснее, чем обнищание и вассализация, через которые мы прошли в лихие девяностые.

Представьте, что Запад помирился с Россией, все санкции сняли, наши элиты поголовно получили второе гражданство на Западе и начали послушно исполнять команды из Вашингтона. Как верно замечает миротворец Киссинджер, главный противник США — Китай. Раз Китай противник, Западу надо атаковать его военным путём, ибо победить Китай экономически США не может. А если поглядеть на карту мира, становится ясно, что атаковать Китай должна не Бельгия, не Португалия и даже не Польша. Атаковать Китай должна крупная и сильная страна с мощной армией, которая граничит с Китаем, и которая — ах, как удачно — не входит в НАТО.

План действий очевиден.

1. Внушаем русским, что китайцы — их враги. Рок-звёзды, правозащитники, писатели, режиссёры и прочие яркие представители креативного класса охотно выполнят приказ по раздуванию ненависти.

2. Обещаем русским, что в случае чего Запад впишется за них, примет в НАТО, поможет войсками и оружием.

3. Приказываем русским политикам устраивать провокации с применением оружия, пока не начнётся прямое военное столкновение с Китаем.

4. Отходим в сторону и смеёмся, не забывая кричать из всех рупоров, как сильно Запад поддерживает русских братьев, и как по-зверски себя ведут китайские войска.

Связи России с Западом всё ещё достаточно сильны. Огромное количество обывателей и огромная доля креативного класса каждое утро открывают новости, надеясь прочесть там про окончание спецоперации, мирные переговоры и снятие санкций. Пособники США из числа тех, кого мы слушали по радио и смотрели по телевизору, по-прежнему надеются вернуться в Россию, чтобы с утроенной силой нести в массы американскую пропаганду.

Обезопасить себя от предательства Запада Россия может только одним способом — держать Запад на положении опасного открытого врага до тех пор, пока Запад не потерпит убедительное поражение в духе советского 1992 года. После этого — помочь Западу провести тотальную чистку элит, убрав на позорную пенсию не только Генри Киссинджера, мечтающего натравить Россию на Китай, но и всех проводников американской повесточки, и всех разжигателей войны.

Так как Россия — мирная страна, и так как большая война не в наших интересах, добиваться поражения Запада военной силой мы не будем. Обороняться — да, нападать первыми — нет. Но обороняться, скорее всего, не придётся, так как откровенные психопаты пока что не имеют на Западе доступа к военным рычагам, их допускают к кнопке «разместить твит», но не к кнопке «выпустить ракету».

Из этого следует, что у России остаётся одно оружие — время. Наша задача заключается в том, чтобы разорвать возможно больше связей с Западом и подождать, покуда он не обрушится под грузом собственных проблем. Полагаю, ждать придётся не очень долго, так как Запад уже обанкротился, а военной и политической силы, чтобы переподчинить себе остальную планету в качестве колонии, у Запада больше нет. Главное, повторюсь, ни в коем случае не идти с Западом на мирные переговоры. США начали прокси-войну против России, а также ввели против нас 10 тысяч санкций? Отлично! Ровно то, что нам и надо в нынешней ситуации. И никаких драматических сцен с возвращением блудного Сэма: умерла так умерла.