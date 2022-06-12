 

В Запорожской и Херсонской областях отпраздновали День России

12.06.2022, 14:48, Новости дня
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Российский триколор торжественно подняли на главной площади Мелитополя в честь празднования Дня России, сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации города. В других освобожденных городах Запорожской и Херсонской областей также запланированы концерты.

«На главной площади Мелитополя торжественно поднят флаг Российской Федерации», – говорится в Telegram-канале администрации.

Флаг РФ подняли на самом высоком флагштоке Запорожской области. Также на площади прошел флешмоб с флагами России, в котором участвовали 40 человек. В городском парке проходят спортивные состязания, передает ТАСС. 

Кроме того, в Мелитополе прошел автопробег, приуроченный ко Дню России, в котором приняли участие 20 экипажей. 

Мероприятия в честь Дня РФ состоялись и в других освобожденных городах и селах Запорожской и Херсонской областей. Празднование Дня РФ в Запорожской области также совпадает с годовщиной со дня основания города Энергодара, в этом году жители отмечают 52-ю годовщину, он был заложен в 1970 году. В городе запланирован концерт и праздничный салют.

Праздничные мероприятия начались в Херсоне в Потемкинском сквере, где перед горожанами выступил ансамбль песни и пляски Южного военного округа.

«Херсон, Херсонская область, Таврическая губерния празднуют этот праздник вместе с Россией. Культурно-массовые мероприятия на площадях города, и несмотря на то, что близость фронта ощущается, все равно люди выходят, люди празднуют, люди радуются», – сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

В течение дня для херсонцев предусмотрена обширная программа: концерты ансамбля песни и пляски Южного военного округа и самодеятельных коллективов. Днем состоится шоу-программа «Русское радио Херсону», где выступят «Земляне», ЮрКисс, Елена Север, Марина Брз, Роман Архипов, ВладиМир. Вечером состоится гала-концерт «Виват, Херсон! Виват, Россия!» с участием Аниты Цой, Дениса Майданова, Дмитрия Певцова.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с праздником, который «посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю и верой в ее будущее», и отметил, как важно для граждан быть сплоченными.

Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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