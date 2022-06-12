 

В ЛНР прошел флешмоб ко Дню России #МыВместе

12.06.2022, 14:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жители Красного Луча Луганской Народной Республики (ЛНР) приняли участие во флешмобе ко Дню РФ #МыВместе #МыРоссия. На центральной площади города под гимн Российской Федерации присутствующие на мероприятии развернули полотна цвета триколора размером 12 метров.

Местные жители, представители городской Администрации, учреждений культуры и образования, Молодежного совета при Администрации, а также Юнармейцы приняли участие в музыкальном флешмобе ко Дню России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Юнармейцы выпустили в небо голубей, как символ мира, свободы, единения, дружбы и верности.

Представители Молодежного совета всем желающим наносили аквагрим в виде символики Российской Федерации.

В Красном Луче также прошел автопробег «Русская дорога» в честь праздника.

В г. Алчевск ЛНР на площади Советской в День РФ прошел флешмоб «Россия – это мы!». В праздничной акции приняли участие представители образования и культуры Алчевска, написали в Telegram-канале администрации.

Участники под музыкальное сопровождение песни «Россия – это мы!» в исполнении творческих коллективов города Алчевска, представили вокально – хореографическую композицию, символизируя то, что мы всегда были, есть и будем частью великой страны – России!

Кроме того, активисты ОД «Мир Луганщине» поздравили жителей Алчевска с Днем России.

Молодые парламентарии и волонтеры, воспитанники СДЮСШОР и спортивных секций, студенты колледжей приняли участие в пробеге «Zа Россию» в Брянке.

«Этот пробег организаторы посвятили не только Дню России, но и 77-годовщине Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в Telegram-канале Врио заместителя Губернатора Брянской области Татьяны Кулешовой.

В г. Беловодск в Беловодске состоялся митинг в День России. Впервые жители Беловодского района отмечают День России. С Днем РФ со сцены площади у Беловодского Дома культуры жителей района поздравляли и.о. Главы Беловодской районной администрации Виталий Коваленко, депутат Народного совета ЛНР Дмитрий Кукарский, глава делегации из Новосибирской области Роман Бургин.

«День РФ – это праздник справедливости, честности и целомудрия. Россия для нас, это старший брат. И ключевое здесь слово – брат. А не так, как говорят на западе – партнер. Мы знаем, кто такой партнер, как он может использовать и бросить. Поэтому Россия для нас именно брат! Надеюсь, что уже 12 июня 2023 года мы будем отмечать этот праздник в статусе субъекта Российской федерации, – отметил в своем выступлении Коваленко.

Жители Свердловска также приобщились к празднованию значимого для всех россиян праздника – Дня России. На площади возле Администрации региона состоялся митинг и поднятие государственного флага России.

Глава ЛНР Леонид Пасечник вместе с председателем Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Павлом Красноруцким вручил Конституцию Российской Федерации и Азбуку молодого гражданина 12 юным жителям республики, отличившимся в учебе, спортивной и общественной деятельности, говорится в Telegram-канале Пасечника.

Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что День РФ является праздником в том числе и для жителей Донбасса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01.21 / Депутаты Европарламента призвали ЕС расширить санкции против России из-за ареста Навального

08.08.20 / В Украине создадут систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19 – Шмыгаль

28.03.22 / В Британии призвали Европу признать ошибочность санкций против России

10.12.21 / Созданы микроводоросли, имитирующие кровь в искусственном мясе

22.11.20 / Белоруссия решила ввести санкции против руководства ЕС

23.01.22 / WT – американцы считают, что Тайвань от Китая защищать нужно, а Украину от России — нет

12.08.20 / Россия и Финляндия обсудили сроки снятия ограничений по коронавирусу

21.01.21 / Прокуратура Москвы напомнила сайтам об ответственности за призывы на акции протеста

04.04.21 / Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

09.04.22 / Описание батальона «Азов» удалили из японского справочника по терроризму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика