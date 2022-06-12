В ЛНР прошел флешмоб ко Дню России #МыВместе

Жители Красного Луча Луганской Народной Республики (ЛНР) приняли участие во флешмобе ко Дню РФ #МыВместе #МыРоссия. На центральной площади города под гимн Российской Федерации присутствующие на мероприятии развернули полотна цвета триколора размером 12 метров.

Местные жители, представители городской Администрации, учреждений культуры и образования, Молодежного совета при Администрации, а также Юнармейцы приняли участие в музыкальном флешмобе ко Дню России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Юнармейцы выпустили в небо голубей, как символ мира, свободы, единения, дружбы и верности.

Представители Молодежного совета всем желающим наносили аквагрим в виде символики Российской Федерации.

В Красном Луче также прошел автопробег «Русская дорога» в честь праздника.

В г. Алчевск ЛНР на площади Советской в День РФ прошел флешмоб «Россия – это мы!». В праздничной акции приняли участие представители образования и культуры Алчевска, написали в Telegram-канале администрации.

Участники под музыкальное сопровождение песни «Россия – это мы!» в исполнении творческих коллективов города Алчевска, представили вокально – хореографическую композицию, символизируя то, что мы всегда были, есть и будем частью великой страны – России!

Кроме того, активисты ОД «Мир Луганщине» поздравили жителей Алчевска с Днем России.

Молодые парламентарии и волонтеры, воспитанники СДЮСШОР и спортивных секций, студенты колледжей приняли участие в пробеге «Zа Россию» в Брянке.

«Этот пробег организаторы посвятили не только Дню России, но и 77-годовщине Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в Telegram-канале Врио заместителя Губернатора Брянской области Татьяны Кулешовой.

В г. Беловодск в Беловодске состоялся митинг в День России. Впервые жители Беловодского района отмечают День России. С Днем РФ со сцены площади у Беловодского Дома культуры жителей района поздравляли и.о. Главы Беловодской районной администрации Виталий Коваленко, депутат Народного совета ЛНР Дмитрий Кукарский, глава делегации из Новосибирской области Роман Бургин.

«День РФ – это праздник справедливости, честности и целомудрия. Россия для нас, это старший брат. И ключевое здесь слово – брат. А не так, как говорят на западе – партнер. Мы знаем, кто такой партнер, как он может использовать и бросить. Поэтому Россия для нас именно брат! Надеюсь, что уже 12 июня 2023 года мы будем отмечать этот праздник в статусе субъекта Российской федерации, – отметил в своем выступлении Коваленко.

Жители Свердловска также приобщились к празднованию значимого для всех россиян праздника – Дня России. На площади возле Администрации региона состоялся митинг и поднятие государственного флага России.

Глава ЛНР Леонид Пасечник вместе с председателем Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Павлом Красноруцким вручил Конституцию Российской Федерации и Азбуку молодого гражданина 12 юным жителям республики, отличившимся в учебе, спортивной и общественной деятельности, говорится в Telegram-канале Пасечника.

Ранее главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что День РФ является праздником в том числе и для жителей Донбасса.

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