 

Рыбий жир защищает от болезни Альцгеймера

12.06.2022, 14:45, Разное
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Была проведена исследовательская работа, результаты которой показали, что рыбий жир может защитить человеческий организм от развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли специалисты из  Fatty Acid Research Institute.

Удалось выяснить, что люди с повышенной концентрацией жирных кислот Омега-3 в крови имеют низкий риск развития наиболее распространенной формы старческого слабоумия наиболее распространенной формы старческого слабоумия на 49 процентов.

Специалисты отметили, что особенно важен прием жирных кислот для людей, имеющих вариант гена Аpoe4, который сам по себе увеличивает вероятность развития болезни Альцгеймера в два раза. Исследование показало, что рыбий жир способен замедлить в этом случае развитие коварной болезни.



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