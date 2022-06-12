Мнение: Саммит Америк продемонстрировал крайнюю слабость администрации Байдена

Саммит Америк продемонстрировал крайнюю слабость администрации Байдена

Саммит Америк в Лос-Анджелесе принёс США больше скандалов, чем результатов, пишет La Gaceta. При этом, как отмечает испанское издание, это мероприятие стало демонстрацией крайней слабости администрации Байдена.

Мероприятие, которое прошло в Лос-Анджелесе, принесло больше скандалов, чем результатов, но, прежде всего, оно открыло дверь для более глубинного спора о смысле этого «регионального собрания».

Как отмечает издание, подготовительные документы саммита содержали лишь декоративную повестку, которая мало интересует обычных людей. Приоритеты последних весьма далеки от предписаний глобалистской бюрократии, подчёркивается в статье. Инфляция, бедность, незаконный оборот наркотиков, терроризм, отсутствие безопасности, долги и безработица — вот серьёзнейшие проблемы, от которых страдает регион на протяжении десятилетий. Но ничего этого, разумеется, не оказалось в повестке, охватывающий период до 2030 года, сетует издание.

«Без сомнения, звездой саммита стал список упрёков и отсутствующих лиц, который превратил мероприятие в напряжённую встречу в сокращённом составе», — подчёркивается в статье.

Будучи принимающей стороной, США не пригласили на саммит Кубу, Никарагуа и Венесуэлу, охарактеризовав их как диктатуры. При этом, как ни парадоксально, администрация Байдена всё более показным образом укрепляет отношения с кубинским и венесуэльским режимами, указывает La Gaceta.

Однако решение Вашингтона не приглашать эти три страны привело к тому, что лидеры Мексики, Боливии, Гондураса и почти всех стран Карибского бассейна отказались приезжать на саммит.

Чтобы избежать параллельного саммита и массового отказа от участия в мероприятии, Байдену пришлось пойти на большие уступки, разрешив двусторонние встречи и отказавшись по просьбе латиноамериканских лидеров от рассмотрения ряда вопросов, которые Белый дом ранее тщательно прорабатывал.

Параллельный саммит Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) был отменен, но в Лос-Анджелесе «голос регионального социализма» был представлен президентом Аргентины, который получил отличную возможность почитать Байдену нотации прямо у него дома.

Организационно-дипломатическая катастрофа, проявившаяся во время IX Саммита Америк, продемонстрировала расхождение интересов США и латиноамериканских стран.

По мнению издания, Соединённым Штатам следует действовать быстро и разумно, чтобы остановить утрату влияния в регионе, где Китай набирает силу и становится для многих стран главным торговым партнёром.

«В заключение следует отметить, что диагностические просчёты администрации Байдена в отношении своего «заднего двора» колоссальны. Администрация думала, что, предлагая мало, она получит много, но на деле получила лишь набор расплывчатых жестов и конкретных обличений. Провал, оказавшийся чем-то средним между эпичным и гротескным, продемонстрировал, что «Америки» — это не то пространство, на котором может зиждиться столь деградировавшая и застойная политика США», — подытоживает La Gaceta.

(с) Карина Мариани

https://russian.rt.com/inotv/2022-06-12/La-Gaceta-Sammit-Amerik-prodemonstriroval – цинк

https://gaceta.es/eeuu/la-cumbre-de-las-americas-muestra-la-debilidad-extrema-de-la-administracion-biden-20220611-0942/ – оригинал на испанском

Произошедший дипломатический провал (причем вполне прогнозируемый в свете публичных отказов приезжать) это не только символ очередного провала администрации Байдена, которая не может поддерживать порядок у себя на заднем дворе, но и закономерное следствие очередной итерации "розового прилива", который прокатился по Южной Америке на фоне неудачных попыток сменить политические режимы на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа.

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