 

Сбербанк провёл первый трансграничный платёж с использованием верёвочной почты

12.06.2022, 13:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отключённому от системы SWIFT Сбербанку удалось успешно обойти санкционные ограничения – для отправки платёжного поручения была впервые использована верёвочная почта.

Отключение Сбербанка от SWIFT предусмотрено шестым пакетом европейских санкций против России. Это лишило крупнейший российский розничный банк быстрого канала связи с мировой финансовой системой. Однако всего за два дня его заменили чуть менее оперативной, но столь же надёжной почтой, которую в течение примерно ста лет совершенствовала российская пенитенциарная система.

Платёжные поручения начали передавать по натянутой через границу верёвке.

– В сущности, SWIFT – это электронная почта для платёжек, ничего особенного в нём нет. Экономика КНДР прекрасно работает без него. Теперь, когда бумажные документы мы передаём по верёвке, защищённость системы даже выше, западные спецслужбы не могут отслеживать наши транзакции, – заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Первый терминал верёвочной почты установили в Благовещенске, а линию связи протянули через реку Амур в находящийся рядом китайский город Хэйхэ. Платёжное поручение по системе быстрых платежей поступило в верёвочный терминал, здесь его распечатали на бумаге, прикрепили к верёвке, и уже через 14 минут платёжка оказалась в Китае. Пока расчёты таким образом ведутся только в юанях, однако через несколько дней Сбербанк обещает наладить работу с северокорейскими вонами и монгольскими тугриками.

Сбербанк сообщил партнёрам за рубежом, что ускорить работу по верёвочной почте они могут, если откроют сберегательные книжки в любом отделении банка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03.22 / Мы вернемся

01.03.22 / Поставки российского газа через Украину осуществляются в штатном режиме – “Газпром”

30.12.21 / Итоги года. Плохие новости

29.07.21 / Светлана Лобода поделилась новым видео с младшей дочерью Тильдой

19.11.21 / Мнение: О ковиде у Путина лично: «Дельта»… Есть ли шансы?

04.10.21 / Почему дочь Юрия Мороза и Марины Левтовой не могла смириться с новым браком отца

01.10.20 / Роспотребнадзор запретил продажу хвойных деревьев из-за опасности передачи коронавируса

02.12.21 / Некоторые россияне начнут получать пенсию по упрощенной схеме с января 2022 года

01.05.22 / Не помнит отца, но вырос его копией: каким стал сын-мулат Евдокимова от любовницы

14.05.22 / Ольга Сутулова и Евгений Стычкин снова станут родителями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика