Сбербанк провёл первый трансграничный платёж с использованием верёвочной почты

Отключённому от системы SWIFT Сбербанку удалось успешно обойти санкционные ограничения – для отправки платёжного поручения была впервые использована верёвочная почта.

Отключение Сбербанка от SWIFT предусмотрено шестым пакетом европейских санкций против России. Это лишило крупнейший российский розничный банк быстрого канала связи с мировой финансовой системой. Однако всего за два дня его заменили чуть менее оперативной, но столь же надёжной почтой, которую в течение примерно ста лет совершенствовала российская пенитенциарная система.

Платёжные поручения начали передавать по натянутой через границу верёвке.

– В сущности, SWIFT – это электронная почта для платёжек, ничего особенного в нём нет. Экономика КНДР прекрасно работает без него. Теперь, когда бумажные документы мы передаём по верёвке, защищённость системы даже выше, западные спецслужбы не могут отслеживать наши транзакции, – заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Первый терминал верёвочной почты установили в Благовещенске, а линию связи протянули через реку Амур в находящийся рядом китайский город Хэйхэ. Платёжное поручение по системе быстрых платежей поступило в верёвочный терминал, здесь его распечатали на бумаге, прикрепили к верёвке, и уже через 14 минут платёжка оказалась в Китае. Пока расчёты таким образом ведутся только в юанях, однако через несколько дней Сбербанк обещает наладить работу с северокорейскими вонами и монгольскими тугриками.

Сбербанк сообщил партнёрам за рубежом, что ускорить работу по верёвочной почте они могут, если откроют сберегательные книжки в любом отделении банка.

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