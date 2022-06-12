Кислотно-зеленый или розовый? Выбираем яркие оттенки для лета

Летом нам хочется носить одежду ярких оттенков. Она радует глаз и создает приподнятое настроение. Именно такие насыщенные и красочные тона будут популярны наступившим летом этого года. В статье мы расскажем о самых модных цветах одежды этого сезона. Они помогут вам освежить свой образ.

Апельсиновый

Апельсиновый цвет ассоциируется у нас с запахом цитрусов и солнечным светом. Это радостный и позитивный оттенок. Он визуально омолаживает облик и подтягивает лицо.

Особой популярностью этим летом будут пользоваться льняные платья и рубашки апельсинового цвета. Это идеальный вариант для жаркой погоды.

Кислотно-зеленый

В последнее время зеленый цвет переживает свое возрождение. Но если весной мода предлагала нам сдержанные оттенки шалфея и фисташек, то летом будут уместны более насыщенные варианты.

В летнюю моду входит кислотно-зеленый цвет. Это насыщенный оттенок свежей травы. Особой популярностью будут пользоваться вещи из блестящих тканей кислотно-зеленого цвета. Это могут быть короткие юбки, кроп-топы, обувь и многое другое.

Розовый

Розовый тон не всегда бывает нежным и пастельным. Летом этого года будут популярны самые насыщенные оттенки этого цвета, такие как фуксия. Это смелый тон одежды, который отлично сочетается с классической черно-белой гаммой.

Кобальтовый синий

Синий цвет считается успокаивающим и безмятежным. Кому-то он даже кажется скучноватым. Но это не относится к яркому кобальтовому оттенку. Он всегда считался цветом свободы.

Кобальтовый цвет поможет вам выделиться из толпы, но сохранить элегантность. Если он кажется вам слишком кричащим для платья, то подумайте о ярко-синих украшениях и аксессуарах.

Заключение

После сдержанной монохромной гаммы весны и зимы многим из нас хочется насыщенных красок. Лето – это время ношения ярких и эффектных вещей. Вы можете позволить себе не только традиционный белый цвет, но и гораздо более интересные оттенки.