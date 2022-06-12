Кислотно-зеленый или розовый? Выбираем яркие оттенки для лета
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Летом нам хочется носить одежду ярких оттенков. Она радует глаз и создает приподнятое настроение. Именно такие насыщенные и красочные тона будут популярны наступившим летом этого года. В статье мы расскажем о самых модных цветах одежды этого сезона. Они помогут вам освежить свой образ.
Апельсиновый
Апельсиновый цвет ассоциируется у нас с запахом цитрусов и солнечным светом. Это радостный и позитивный оттенок. Он визуально омолаживает облик и подтягивает лицо.
Особой популярностью этим летом будут пользоваться льняные платья и рубашки апельсинового цвета. Это идеальный вариант для жаркой погоды.
Кислотно-зеленый
В последнее время зеленый цвет переживает свое возрождение. Но если весной мода предлагала нам сдержанные оттенки шалфея и фисташек, то летом будут уместны более насыщенные варианты.
В летнюю моду входит кислотно-зеленый цвет. Это насыщенный оттенок свежей травы. Особой популярностью будут пользоваться вещи из блестящих тканей кислотно-зеленого цвета. Это могут быть короткие юбки, кроп-топы, обувь и многое другое.
Розовый
Розовый тон не всегда бывает нежным и пастельным. Летом этого года будут популярны самые насыщенные оттенки этого цвета, такие как фуксия. Это смелый тон одежды, который отлично сочетается с классической черно-белой гаммой.
Кобальтовый синий
Синий цвет считается успокаивающим и безмятежным. Кому-то он даже кажется скучноватым. Но это не относится к яркому кобальтовому оттенку. Он всегда считался цветом свободы.
Кобальтовый цвет поможет вам выделиться из толпы, но сохранить элегантность. Если он кажется вам слишком кричащим для платья, то подумайте о ярко-синих украшениях и аксессуарах.
Заключение
После сдержанной монохромной гаммы весны и зимы многим из нас хочется насыщенных красок. Лето – это время ношения ярких и эффектных вещей. Вы можете позволить себе не только традиционный белый цвет, но и гораздо более интересные оттенки.
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