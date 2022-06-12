Мнения: Танк был и останется королем на поле боя

В Сети не смолкает бурление на тему снятого на видео в Мелитополе железнодорожного состава с танками Т-62М, который шел с одной из баз в Крыму в сторону Ростова. Сразу уточним, это украинские танки, которые были брошены ВСУ в Крыму и которые мы в 2014 году предлагали украинцам забрать – так же, как ту часть флота, которая принадлежала Украине и которую она в итоге просто бросила в Севастополе и Донузлаве.

В Сети не смолкает бурление на тему снятого на видео в Мелитополе железнодорожного состава с танками Т-62М, который шел с одной из баз в Крыму в сторону Ростова. Сразу уточним, это украинские танки, которые были брошены ВСУ в Крыму и которые мы в 2014 году предлагали украинцам забрать – так же, как ту часть флота, которая принадлежала Украине и которую она в итоге просто бросила в Севастополе и Донузлаве.

Напомню, Т-62 был создан на базе танка Т-55. Производился в СССР с 1962 по 1975 год. Общее число произведенных танков более 20 тыс. штук. Это первый в мире серийный танк с гладкоствольным орудием калибра 115 мм и массой среднего танка при уровне бронирования тогдашних тяжелых танков. А после глубокой модернизации в 1983-1985 годах на нем, кроме носовых броневых катанных листов, были установлены: дополнительная броневая защита башни, корпуса и днища; резинотканевые бортовые противокумулятивные экраны. За специфические броневые экраны передней части башни эта модификация Т-62М получила в армии прозвище «брови Ильича» (намек на кустистые брови тогдашнего генсека Брежнева)

После появления видео из Мелитополя почти сразу возник вопрос – куда везут эти танки? Почему-то вариант ответа – «в переплавку» – никому в голову не пришел. Почти сразу по «пэрэможным» сайтам пошел целый вал комментариев, дружно подхваченный российской оппозиционной тусовкой и всякими «заукраинцами», о том, что танки везут в действующую армию, на фронт. Что у русской армии заканчиваются танки, и это наглядное подтверждение чудовищных ее потерь. В общем, «Россия войну проигрывает, все плохо и на убой гонят уже всякий хлам».

Могу напомнить, что в РФ на базах хранения находится больше пяти тысяч танков, причем, не украинских «шестьдесятдвоек». А, например, три тысячи новейших танков Т-80Б, Т-80БВ, Т-80У, снятых в свое время с вооружения министром Сердюковым. Тогда они были признаны Сердюковым «слишком дорогими в эксплуатации» и должны были быть отправлены на переплавку. Но умные люди в Генштабе этот приказ не выполнили. Танки спасли, отправили на базы хранения, и уже несколько лет их постепенно возвращают в строй, глубоко модернизируя до уровня Т-80БВМ на «Омсктрансмаше». Про постоянные поступления новых танков с «Уралвагонзавода» я тоже помолчу. Сосредоточусь на другом: почему нам может быть интересен Т-62М?

Полуторамесячный опыт боев в Мариуполе показал, что даже в городских боях при правильно выбранной тактике танк продолжает оставаться самым могущественным оружием, и те, кто старательно хоронили танки, называли их «устаревшим оружием», вещали, что время танков безнадежно ушло, а «легкий» украинский боец с ПТУРом «Джавелин» – настоящий король поля боя, выставили себя полными дураками. Опыт только одной донецкой танковой роты, «Пятерки» (5-ой отдельной мотострелковой бригады ДНР), которая полтора месяца штурмовала город, каждый день участвовала в боях с противником, у которого на вооружении находились многие сотни различных противотанковых средств, доказывает высочайшую эффективность танка.

Его пушка 125-мм – это «ключ от всех дверей», вскрывавший любые, самые укрепленные «опорники» нацистов «Азова». За все это время из десяти танков рота потеряла восемь, но при этом ни одного человека убитыми. Получила новые танки и продолжила воевать. Танкистами были уничтожены сотни нацистов, подавлены десятки опорных пунктов, проложен путь штурмовой пехоте к победе.

Танк был и остается королем поля боя, особенно если этот танк надежно прикрыт пехотой. Достаточно сказать, что в среднем на поражение одного танка, как говорят украинские пленные, расходовалось от пяти до шести ПТУРов различного типа – и «Джавелинов», и «Инлавов», и гранатометных выстрелов. При этом, даже при удачном попадании, он далеко не всегда был уничтожен. Прикрытый пехотой, подбитый танк под прикрытием дымовой завесы оттаскивали в тыл, и через день-два он продолжал воевать и наносить противнику огромный ущерб.

В чем сила танка? Конечно, прежде всего, в пушке. У танка Т-72 это 125 мм, а у танка Т-62 – 115 мм. Это, во-первых, точное оружие, способное, что называется, попадать в форточку, во-вторых, это очень мощное оружие, которое имеет огромный радиус поражения. Один выстрел из танковый пушки по бетонному укреплению, за которым засел снайпер, выносил это укрепление и то, что вокруг. От танка и за железобетонной панелью не спрячешься. И, в-третьих, выстрел из танковой пушки стоит на порядок меньше, чем выстрел ПТУРа. То есть танк в городе востребован и необходим. При этом такая пушка прикрыта мощной броней и уничтожить ее крайне тяжело. Противостояние пехоты и танков в девяти случаев из десяти заканчивается разгромом и гибелью пехоты.

Городские бои и штурмы поселков сейчас стали стандартными боями на Украине. ВСУ своей основной тактикой выбрали бои в городской застройке, создание в них опорных пунктов и районов обороны. И для этих боев сегодня нужен боевой объект, который можно условно назвать «штурмовым танком». Это должна быть недорогая машина, имеющая повышенную защиту, способная уверенно держать современные противотанковые средства, имеющая мощное орудие, хорошую оптику. Для этих задач наши современные основные танки избыточны по своей «начинке»: это танки для боев с современной натовской тяжело бронированной техникой на открытой местности, способные обнаруживать и поражать цели на максимальной дистанции. Использование этих танков в городе – это как забивание золотых гвоздей в деревенский забор.

И вот для создания «штурмового танка» вполне подходит танк Т-62М. Он имеет глубокий запас для «городской» модернизации. Танк дешев. Имеет отличную пушку. На каждый можно смело «надстроить» по две-три тонны различной защиты, которая могла бы сделать его если не совсем неуязвимым для тех средств, которые использует Украина, типа «Джавелинов», «Инлавов» и «Стугны», то, по крайней мере, очень трудно уязвимым для них. То есть, модернизировав Т-62М, можно получить мощную боевую «черепаху», прогрызть защиту которой станет крайне сложно. При этом у нее сохранится приемлемая «городская» скорость – в городе танку совершенно не надо «летать» на каких-то сверхбольших скоростях. Фактически получится такое городское высокозащищенное самоходное штурмовое орудие.

Кроме такого, для городских боев необходима тяжелая БМП, которую тоже можно сделать с помощью небольшой модернизации из тех же самых старых, находящихся на хранении, танков. Поэтому платформа Т-62 – это как раз идеальная машина для такой модернизации.

Исходя из этого, в ближайшее время мы можем ожидать появления специальных штурмовых частей, в которых будет собрана техника, вооружение и люди, которые будут «заточены» именно под решение задач городских боев – таких, какие были в Мариуполе. Для этих частей идеально подошли бы очень хорошо показавшие себя в боях машины огневой поддержки «Терминатор», которые в войсках уже метко прозвали «Свинорезками». Для штурмовой пехоты нужны усиленные средства защиты, которые максимально подходят для боев в городе.

В общем, необходимы такие штурмовые части, которые максимально усвоили опыт боев в Мариуполе. Я думаю, что такие части появятся, и мы очень скоро увидим их работу, тем более что впереди, на следующем этапе, у них будет работа и в Запорожье, и в Днепропетровске, и в Харькове, и в Николаеве, и в Одессе. Так что появление в поле зрения танков Т-62М не означает ровным счетом ничего, кроме того, что мы просто делаем правильные выводы из того опыта боев, который смогли накопить.

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