 

Как же повезло нашей Аллочке! – Личное мнение

12.06.2022, 12:50, Разное
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В запрещённой и признанной экстремистской соцсети Максим Галкин показал себя во всей красе на пляже:


Фото: Соцсети

Ну, а чего? В отличной форме Максимка — поднакачался. Как же повезло нашей Аллочке иметь такого мужа рядом.

Как мужчинам нравятся красивые девушки, так и нам, многим женщинам, тоже хочется иметь в постели мужа с красивым телом.

Вот несмотря на то, что самой Аллочке уже за 70, муж у неё — будто Бахус, известный как Дионис! Очень ухоженный.


Картина: Караваджо — Дионис отвечает за радость, праздники, виноделие и вообще.

Я бы позавидовала возможно, но не завистлива по натуре. Если кому-то хорошо, то могу только порадоваться за человека.

Как я подозреваю, Максимка и качается, чтобы соответствовать звёздному статусу своей жены — чтобы не разочаровалась, не бросила. Ну, а для чего он ещё держит себя в такой форме, если не для любимой женщины, правда?

Повезло с мужем. Повезло так повезло нашей Аллочке, правда?

Источник: Лена Миро



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