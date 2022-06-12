Карандаш и бальзам: набирающий популярность тренд на естественно подчеркнутые губы

Естественность в макияже на сегодняшний день является одним из самых главных трендов. Об этом свидетельствует недавняя тенденция под названием «эстетика чистой девушки», в которой наблюдается возрождение минимального подчеркивания красоты. Как накрасить губы в этом сезоне? Что в моде?

«Спортивные губы»

Последняя итерация этой тенденции представлена ​​​​в форме «спортивных губ», тенденции макияжа, изобретенной визажистом Келли Энн Сьюэлл. «В основном это подчеркнутые губы. Так я делаю, когда иду на тренировку. Это выглядит вполне естественно в спортзале», — сказала она, объясняя тренд.

«Суть в том, чтобы карандаш соответствовал вашему цвету губ. А потом остается добавить только увлажняющий бальзам», – продолжает визажист.

Это простой, состоящий из двух продуктов, естественный макияж, который, несмотря на название, можно использовать где угодно, будь то поход в магазин, вечер в кинотеатре с подругой или романтическое свидание. «Тренд придает привлекательный, пухлый вид губам с минимальными усилиями», – добавляет Келли.

Техника нанесения

Итак, абсолютно ничего сложного. Подберите карандаш, который соответствует естественному цвету ваших губ. Только при выборе карандаша будьте внимательны. Некоторые продукты являются очень стойкими, если ими подчеркивается лишь контур. Однако для покрытия губ они не подходят. Они стягивают кожу и подчеркивают малейшие шелушения. Лучше всего остановиться на выборе силиконовых карандашей. Они способны заполнить каждую трещинку.

Обведите губы карандашом, а затем слегка закрасьте середину и растушуйте пальцем. После этого нанесите бальзам. Что получаем в результате? Легкий оттенок и увлажненные губы.

Между прочим, для летнего периода – вообще идеальный вариант. Смотрится настолько просто, но в то же время очень эффектно. Для поклонниц минимализма в мейк-апе – настоящая находка.