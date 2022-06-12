France 3 – на выборах в Нацсобрание Франции у партий разные цели, но одна угроза — рекордная неявка

На приближающихся выборах в Национальное собрание Франции каждая партия надеется выполнить собственные задачи: правящая партия хочет сохранить большинство в парламенте, коалиция левых — оспорить его, Нацобъединение удовлетворит первая за 35 лет парламентская группа. Однако главную опасность представляет рекордная неявка: больше половины французов может бойкотировать выборы, пишет France 3.

Эммануэль Макрон вынужденно возвращается к разъездам по стране: в Клиши-су-Буа он был в среду, вчера — в Гайаке. Глава государства вышел на арену за несколько дней до первого тура выборов в парламент, чтобы выступить с критикой соперников — Жан-Люка Меланшона и Марин Ле Пен.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: В текущем контексте неопределённости крайние правые и левые партии теперь предлагают добавить кризис к кризису в результате пересмотра великих исторических решений нашего государства.

Такое предостережение призвано сохранить абсолютное большинство в парламенте, а для этого надо получить по крайней мере 289 кресел. Согласно последним опросам, (центристский блок. — ИноТВ) «Вместе!» получит 260—300 кресел, а альянс левых партий — 175—215 кресел. Такой сценарий даёт надежду коалиции NUPES («Новый народный экологический и социальный союз». — ИноТВ), которая стремится получить большинство.

ЖАН-ЛЮК МЕЛАНШОН, лидер левой коалиции NUPES: Если французский народ решит отдать нам большинство, мы будем руководить страной! И ни один депутат из NUPES, что бы ни случилось, никогда не поддержит какое-либо другие правительство!

У Национального объединения отсутствуют такие амбиции.

МАРИН ЛЕ ПЕН, лидер Нацобъединения: Да я готова на всё!

Марин Ле Пен знает, что такая система выборов работает не в её пользу. Она надеется на минимум 15 депутатов, чтобы сформировать парламентскую группу — первую с 1986 года.

МАРИН ЛЕ ПЕН, уходящий депутат Нацобъединения от Па-де-Кале: Идея, что движение, поддержавшее кандидата, который прошёл во второй тур президентских выборов с 42% голосов, не может сформировать полноценную оппозицию мне кажется абсолютным отказом от демократии.

Что касается правых, они надеются спасти ситуацию и отправить в парламент в лучше случае около 50 депутатов. В сильно сокращённом составе они будут играть роль регулируемой переменной для большинства.

РАШИДА ДАТИ, мэр 7 округа Парижа из Республиканской партии: Почему нас необходимо стать противовесом? Чтобы проводить важные реформы в интересах страны и в интересах французов.

Однако над выборами в парламент нависла угроза неявки, которая обещает стать рекордной. В воскресенье свыше половины французов может не прийти на избирательные участки.

Дата выхода в эфир 10 июня 2022 года.