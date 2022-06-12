BFM TV – США и Европа ведут переговоры о создании картели стран-импортёров нефти

Соединённые Штаты, Великобритания и Евросоюз намерены создать объединение стран-потребителей нефти в противовес ОПЕК, чтобы вернуть себе контроль над мировым курсом. Такая картель поможет проводить общие закупки и распределять полученные объёмы между участниками, пишет BFM TV.



AP

В экономике картель обычно создаётся на основе предложения, а не спроса, однако, как пишет BFM TV, министр финансов США Джанет Йеллен объявила об «очень активных» переговорах по созданию «картели» стран-потребителей нефти, включая Вашингтон и его преимущественно западных союзников. Цель такой инициативы — хотя бы частично вернуть контроль над мировым курсом. Предполагается, что на саммите «Большой семёрки», который пройдёт в конце месяце в Германии, государства подпишут соглашение по закупкам нефти, при этом его детали пока неизвестны.

Как напоминает французский телеканал, в прошлом месяце во время визита в США глава правительства Италии Марио Драги уже использовал формулировку «картель покупателей». В его заявлениях говорилось о желании «убедить» ОПЕК увеличить производство, но не объяснялось, как то, что можно назвать европейско-американским противовесом ОПЕК, способно это сделать. Текущие переговоры должны определить, каким образом новое ведомство будет проводить общие закупки и распределять полученные объёмы среди стран-потребителей.

В то же время для создания такой организации стран-импортёров нефти по-прежнему необходимо преодолеть серьёзные трудности, отмечается в статье. Такой договор представляет собой политическую дилемму для европейских стран, потому что Евросоюзу придётся поставить энергетическую безопасность выше фундаментального принципа свободной конкуренции, на котором основаны европейские организации.

Эксперт Energy Intelligence Амена Бакр не воспринимает серьёзно идею о том, что ОПЕК можно заставить увеличить добычу нефти на основании «беспокойства стран-потребителей». По её словам, это демонстрирует «глубокое непонимание со стороны некоторых западных лидеров». К тому же, как напоминает в своей статье для Foreign Policy американский исследователь из Йельского университета Грегори Брю, существуют базовые ограничения: резервные мощности ОПЕК составляют в лучшем случае только 2 миллионов баррелей в сутки. Такие объёмы намного меньше текущих поставок из России, от которых намерена отказаться Европа.

В связи с этим наряду с созданием картелей покупателей нефти в «Большой семёрке» думают разрешить РФ в будущем продавать нефть в Китай и Индию без введения так называемых «вторичных» западных санкций за их сотрудничество с Москвой. Министр финансов США Джанет Йеллен также сказала в сенате, что хочет позволить российской нефти продаваться на международном рынке, «чтобы сдержать мировые цены и попытаться избежать пика, который может привести к рецессии» на глобальном уровне. Однако пока непонятно, как при этом максимально ограничить поступление финансов в Россию, которые та использует для продолжения спецоперации на Украине.

По информации The Wall Street Journal, «Большая семёрка» заставит преимущественно британские и западноевропейские компании, занимающимся страхованием грузов, установить потолок цен для поставок российской нефти. Покупатель, который согласится платить больше, тут же попадёт под европейско-американские санкции. Такое предложение снова свидетельствует о том, что настоящим объединением «Большой семёрки» неизменно остаётся способность финансово наказывать своих геополитических противников, подчёркивает BFM TV.