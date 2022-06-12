 

Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52

12.06.2022, 12:04, Новости дня
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Экипаж российских ударных вертолетов Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В опубликованном ведомством видео показаны записи с прицелов ударных вертолетов, на которых видно пуск противотанковых управляемых ракет. Ракеты летят к цели по спиралевидной траектории и затем точно поражают украинскую технику.

Также видны пуски с Ка-52 неуправляемых авиационных ракет с кабрированием по позициям украинских войск.

«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Авиационные удары наносили с дистанции более 5 километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ», – сказали в Минобороны.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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