 

«Молодая Гвардия» развернула в Мариуполе самый большой флаг России

12.06.2022, 12:04, Новости дня
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В День РФ Народный фронт поднял флаги РФ и ДНР на Саур-Могиле в Донбассе, а «Молодая Гвардия» развернула в Мариуполе самый большой российский флаг площадью 2400 кв. метров.

Символику государств протянули на 6 метров по одной из высочайших точек Донецкой области, сообщается в Telegram-канале ОНФ. 

«День РФ – это важный праздник не только для россиян, но и для тех, кто в 2014 году сделал выбор в пользу развития Донбасса в составе великого государства. Мы – многонациональный народ, который помнит и чтит подвиги соотечественников и историю державы. На Саур-Могиле развернули флаг двух братских стран, которые отражают независимость и суверенность, силу воли к жизни и победе», – отметил руководитель ОНФ в ДНР, руководитель Народной Дружины Владимир Тараненко.

В мероприятии приняли участие жители республики и народные дружинники. Кроме того, «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» развернули в Мариуполе самый большой флаг РФ площадью 2400 кв. метров.

«Этой акцией мы не только поздравили жителей с Днем России, но и поддержали наших военных, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса», – рассказал зампредседателя «Молодой Гвардии» Иван Дзюбан.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем РФ и отметил ключевую роль столицы в жизни государства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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