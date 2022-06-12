 

В “Ельцин-центре” открыт первый в России ресторан McDonald’s

12.06.2022, 11:32, Разное
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В рамках торжеств в честь Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации в Екатеринбурге состоялось открытие первого в России фирменного ресторана знаменитой американской сети быстрого питания McDonald’s.

На презентации VIP-гости и простые горожане смогли попробовать известные на весь мир блюда, в числе которых сэндвичи Big Mac® и Quarter Pounder®* with Cheese, куриное филе в панировке Chicken McNuggets®, а также тонизирующий напиток Coca Cola®.

Символическую ленточку перед входом разрезали член попечительского совета Ельцин-центра Геннадий Бурбулис и амбассадор бренда McDonald’s в странах молодой демократии актриса Эмбер Херд.

Генеральный директор ресторана Глеб Дьяченко отметил, что подготовка к открытию потребовала, в том числе большой юридической работы.

– Конституционный суд подтвердил нам, что комплекс зданий Ельцин-центра имеет экстерриториальный статус, аналогичный зарубежным дипломатическим представительствам. Поэтому на организации, расположенные в нашем центре, не распространяются торговые ограничения со стороны демократических стран, к сожалению, сохраняющиеся на остальной территории России, – уточнил он.

В будущем попробовать блюда международной кухни, а также приобрести широкий ассортимент товаров народного потребления производства Европы и США, смогут и жители российской столицы. Для этого в московском филиале Ельцин-центра (бывш. ГУМ) планируется открытие торгово-выставочного комплекса Yeltsin Plaza.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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