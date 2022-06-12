Вы не пьете молоко для похудения, из-за вкуса или из-за непереносимости лактозы? Как выбрать идеальную замену

Некоторые люди страдают от непереносимости лактозы. Если наблюдается подобная проблема, то можно использовать заменители коровьего молока.

Некоторые заменители отлично подойдут для выпечки, а другие вкусные в сыром виде. Овсяное, соевое или кокосовое молоко могут стать хорошим выбором.

Стоит подумать о своих потребностях, образе жизни и здоровье. Отличным вариантом доя веганов и тех, кто страдает от непереносимости лактозы или сидит на диете станет продукт на основе горохового белка, риса, льняного семени, конопли и многих других растений.

Растительные альтернативы молока часто обогащают минералами и витаминами, что повышает их пищевую ценность.

Однако все же нужно проверять этикетку продукта на наличие добавленного сахара и потенциально вредных добавок. Многие не знают того, как выбрать альтернативу, которая содержит белок, витамины, будет иметь хороший вкус и принесет пользу. Вот несколько самых популярных заменителей коровьего молока.

Соевое

Это молоко с высоким содержанием белка и низким содержанием калорий. Это один из самых вкусных заменителей обычного коровьего молока.

В этом продукте содержится большое количество витамина А, фолиевой кислоты, железа, калия, цинка и магния. Он безопасен для людей, страдающих от непереносимости лактозы.

Благодаря своему мягкому вкусу соевое молоко хорошо сочетается с различными продуктами и может стать полезной добавкой к протеиновым коктейлям, смузи и разным десертам.

Недостатком является то, что этот продукт содержит в своем составе генистеин и другие изофлавоны. Эти флавоноиды защищают от воспаления и окислительного стресса, но также они могут нарушить гормональный баланс организма.

В некоторых случаях изофлавоны подавляют иммунитет.

Чтобы обезопасить себя, потребляя соевое молоко, нужно пить этот напиток в умеренных количествах. Стоит чередовать его с другими напитками, чтобы получить большее количество разнообразных питательных веществ.

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Миндальное

Это низкокалорийная альтернатива коровьему молоку. Это отличный вариант для тех, кто на диете.

Миндальное молоко содержит в своем составе самое меньшее количество калорий из всех видов растительного молока. При его потреблении можно получить дополнительно большое количество витамина А, Е, кальция, магния и фосфора.

Миндальное молоко помогает снизить уровень холестерина в организме и помочь похудеть благодаря высокому содержанию полезных жиров.

Кальций поддерживает здоровье костей и может защитить от остеопороза. Магний играет ключевую роль.в выработке ферментов, гликемическом контроле и энергетическом обмене.

Еще одним питательным веществом является витамин Е. Это вещество поможет сохранить остроту мозга и снизить риск возникновения болезней сердца. Это жирорастворимый витамин, который поможет повысить иммунитет и способность организма бороться с инфекциями.

Несладкое миндальное молоко является полезным и здоровым выбором. Однако некоторые производители добавляют сахар, что повышает калорийность напитка.

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Можно использовать этот напиток для приготовления выпечки, овсянки, протеиновых коктейлей, смузи и кофе.

Кокосовое

Это молоко имеет отличный вкус и высокую питательную ценность. Благодаря своей кремовой текстуре этот напиток может стать отличным дополнением к фраппе, смузи, овсяным хлопьям.

Это отличная замена сливкам для кофе. Кокосовое молоко содержит в своем составе много антиоксидантов. Оно богато полифенолами, которые помогают бороться с окислительным стрессом и защищает от повреждения ДНК.

Кокосовое молоко содержит жирные кислоты, которые очень полезны для здоровья. В этом напитке много насыщенных жиров, но это не влияет на липиды крови.

Напротив, этот продукт помогает снизить уровень плохого холестерина и давление, а также улучшить когнитивные функции.

Банановое

Это отличный заменитель коровьего молока, который борется с окислительным стрессом. Банановое молоко содержит в своем составе много калия, кальция, меди, магния, витаминов группы В.

Этот продукт не содержит орехов, сои и молочных продуктов, что совершенно безопасно для людей, страдающих от пищевой аллергии.

Бананы содержат антиоксиданты, которые помогают уменьшить окислительное повреждение организма и улучшить общее состояние здоровья. Кроме того, эти фрукты помогают повысить уровень энергии и улучшить спортивные результаты.

Стоит помнить о том, что умеренность является залогом здоровья. Стоит выбрать заменитель молока, который будет положительно влиять на организм.