В России за сутки от коронавируса выздоровело 3 480 человек

По состоянию на 12 июня в стране выздоровело за сутки 3 480 человек, на 27,9% меньше по сравнению с 11 июня, сообщил оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Госпитализировали 819 человек, на 39,8% меньше по сравнению с 11 июня, всего выявлено 3 403 новых случаев COVID-19, а скончались за сутки 65 человека, сообщается в Telegram-канале Стопкоронавирус.рф.

Днем ранее в РФ за сутки от коронавируса выздоровело 4827 человек.

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