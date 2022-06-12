 

В Бердянске не обнаружили взрывных устройств на загоревшейся подстанции

12.06.2022, 11:08, Новости дня
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На ранее загоревшейся подстанции в Бердянске не было найдено взрывных устройств, возгорание произошло из-за короткого замыкания, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Взрывных устройств на горевшей подстанции в Бердянске не обнаружено, следов внешнего взрыва нет. Все говорит, что это было именно короткое замыкание, которое привело к пожару и взрыву масла», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом Рогов отметил, что в данный момент во время любого ЧП у жителей освобожденных от киевских боевиков территорий возникает мысль о том, что это связанный с киевским режимом теракт.

«Они стараются помешать налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях и радуются любым нашим проблемам», – отметил член главного совета военно-гражданской администрации региона.

Ранее сообщалось, что в Бердянске произошел взрыв. В городской администрации сообщили, что пожар на трансформаторной станции в Бердянске привел к отключению части жителей от энергоснабжения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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