 

Лев Лещенко с тысячеголосым хором исполнил Гимн России в Пятигорске

12.06.2022, 11:08, Новости дня
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Народный артист РФ Лев Лещенко с хором, в котором приняли участие около 1 тыс. человек, на каменной лестнице, ведущей к Вечному огню в Пятигорске, исполнили гимн страны в честь Дня России.

Вокалисты народного ансамбля «Хуторок», школьники и студенты, коллективы учреждений образования и культуры, сотрудники МЧС и медики, делегаты от предприятий и общественных организаций, юнармейцы, казаки, молодежный актив города и представители национальных диаспор приняли участие в исполнении гимна, говорится на сайте Администрации города.

Народный артист России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко сказал, что Россия была и остается мощным государством, о котором надо писать книги, снимать фильмы и петь песни. А патриотизм, по его мнению, держится на трех китах: любви к семье, к малой родине и к великой России.

«Мы все – сыновья и дочери нашего Отечества, разделяем надежды и стремления, которыми живет страна. Здесь, когда смотришь на заснеженный Эльбрус, на то, как встает солнце над горами Кавказа, это ощущается особенно остро», – отметил он.

Отмечать День РФ необычно, трогательно и творчески стало уже традицией Пятигорска. В минувшем году на склоне горы Машук молодежь города развернула огромное полотно государственного флага.

«Мы помним, как в нашем советском детстве каждое утро включалось радио и играл гимн страны. И сегодня он звучит над Пятигорском – исполненный голосами детей и взрослых, людей таких разных, но таких родных. День РФ – праздник, который объединяет. Мы горды тем, что у нас есть такая большая, великая, общая, дружная страна» – прокомментировал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем РФ и отметил ключевую роль столицы в жизни государства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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