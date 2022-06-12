 

На Чистых Прудах началось строительство элитного жилого комплекса в тбилисском и ереванском стиле

12.06.2022, 9:57, Разное
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Один из крупнейших московских застройщиков приступил к закладке фундамента под будущий элитный жилой комплекс «Политбеженец City», дома в котором будут оформлены в набравшем недавно популярность тбилисском и ереванском архитектурном стиле.

Аренда однокомнатного лофта без душа, лифта и кондиционера обойдётся здесь в 1400 долларов в месяц.

– Мы провели исследования рынка и с удивлением обнаружили, что москвичам больше не нужен комфорт, удобный доступ к культурным местам и транспорту, – рассказывает представитель застройщика Антон Боголюбов. – Москвичи в последние месяцы охотно меняют свои удобные апартаменты в шаговой доступности от станции метро и современных парков на полуразрушенные советские здания, в которых нет лифта, душа, кондиционера и вид из окон на заброшенный патронный завод. За возможность жить в доме в стиле “Советский лофт” они платят от 800 долларов в месяц и выше. Мы решили, что жителям столицы нужно дать возможность почувствовать себя в стране Третьего Мира, не выезжая за пределы Садового кольца. Наш “Политбеженец City“ – отличный выбор для тех, кто хотел бы жить в Тбилиси, но не может оставить высокооплачиваемую и престижную работу в столице.

Помимо жилых домов, в новом жилищном комплексе будет построен вещевой рынок, где жители смогут почувствовать себя в 90-х и примерить контрабандные турецкие джинсы, стоя на картонке в палатке торговца. Помимо этого, на всей территории комплекса будет отсутствовать дорожная разметка, а действие правил дорожного движения на ней будет отменено для создания атмосферы творческого хаоса на дорогах, присущего южным городам.

Также не менее 3 дней в неделю во всех новых домах будет отсутствовать электричество и водоснабжение, а центрального отопления в проекте изначально не предусмотрено для создания лучшей аутентичности.

Стать счастливым жителем комплекса «Политбеженец City» можно будет от 15 млн. рублей за квадратный метр.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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