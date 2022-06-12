 

Секретом молодости может стать правильный цвет волос: 3 типа омолаживающего окрашивания

12.06.2022, 9:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Цвет волос имеет большое значение для красоты женщины. Поэтому порой бывает непросто подобрать подходящий оттенок для окрашивания. Важно помнить, что одни тона омолаживают лицо, а другие – старят. Правильный цвет прядей может стать секретом молодости. В статье мы поделимся несколькими хитростями и расскажем об окрашивании волос, которое поможет визуально убавить возраст.

Брюнеткам: золотистые и карамельные блики

Если вы брюнетка, то добавьте в шевелюру карамельные блики. Они смягчают черты лица. Кроме этого, такой цвет выглядит естественно и делает прическу более объемной.

Если вы обладательница темно-каштановых волос, то добавьте к своему натуральному цвету золотистые блики, используя технику окрашивания “балаяж”. Обрамление лица несколькими более светлыми прядями освежит кожу.

Если же вы не являетесь природной брюнеткой, но собираетесь покраситься в черный цвет, то не стоит выбирать смоляной или угольный оттенок. Такие экстремальные тона красиво смотрятся только на юных девушках. Они подчеркивают изменения на возрастной коже и визуально старят.

Для окрашивания в брюнетку лучше выбирать приглушенные оттенки черного, которые содержат примесь темно-коричневого или шоколадного цвета. Эти придаст вашему лицу больше мягкости, что способствует омолаживанию.

Блондинкам: добавьте золотистые тона

Блондинкам следует попробовать такую технику окрашивания, как брондирование. Она создает очень плавные и естественные переходы между разными тонами. Добавьте к своему естественному цвету немного бронзовых оттенков. Это сделает волосы более объемными и омолодит облик.

После брондирования желательно нанести на шевелюру немного блеска для волос. Это “запечатает” цвет и сделает пряди возле лица более яркими.

Многие женщины со светлыми волосами любят краситься в платиновый блонд. Но этот холодный оттенок плохо сочетается со зрелой кожей. Он визуально прибавляет годы. Лучше выбрать для окрашивания цвет шампанского. Это мягкий и теплый тон, который делает лицо нежным и свежим.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)
“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой
Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Если вы хотите получить более насыщенный цвет, то выберите балаяж в медовых тонах. К сожалению, наши волосы с возрастом утрачивают блеск. Такой вариант окрашивания придаст прядям больше сияния.

Рыжим: придайте прядям теплый оттенок

Если вы обладательница рыжих волос и прохладного цвета кожи, то придайте прядям клубничный оттенок. Он оживит ваше лицо. Этот цвет легко поддерживать на рыжем фоне. Чтобы шевелюра выглядела более здоровой и молодой, используйте блеск для волос.

Если ваша кожа имеет теплый тон, то добавьте к рыжим прядям медовые оттенки. Они освежают черты лица. Если в ваших волосах появилась седина, то замаскируйте ее краской цвета золотистой дыни. Она скроет серебристые пряди.

Рыжие волосы часто теряют яркость под действием солнца. В этом случае покрасьте их в красно-каштановые оттенки. Такие тона отражают свет от лица и помогают выглядеть моложе.

Заключение

Чтобы выглядеть моложе, избегайте слишком резких, холодных и экстремальных оттенков. Они привлекают внимание к морщинкам и другим возрастным изменениям кожи. Отдавайте предпочтение мягким и теплым тонам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06.21 / Hyundai объявляет об инициативах по поддержке Covid-19 для сотрудников

31.01.22 / Рассел Кроу впервые за год появился на публике с молодой возлюбленной

16.12.21 / Правило “четырех си” для коктебельских коньяков

16.04.22 / Мнение: О последнем гвозде в крышку гроба…

30.03.22 / Мнение: О грандиозных планах по… купированию «пятой колонны» в России

02.07.20 / Страна, остриженная «под ноль»

15.12.21 / Кушанашвили усомнился в существовании Бога из-за смерти Жанны Фриске

13.04.22 / Мнение: СРЕДА, ШОКОЛАДНИЦА, СЕЙЧАС!!

26.02.22 / Мнение: Украина. И все-таки нет

31.01.22 / СМИ: санкции США против России приведут к дестабилизации мировой финансовой системы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика