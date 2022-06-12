Секретом молодости может стать правильный цвет волос: 3 типа омолаживающего окрашивания

Цвет волос имеет большое значение для красоты женщины. Поэтому порой бывает непросто подобрать подходящий оттенок для окрашивания. Важно помнить, что одни тона омолаживают лицо, а другие – старят. Правильный цвет прядей может стать секретом молодости. В статье мы поделимся несколькими хитростями и расскажем об окрашивании волос, которое поможет визуально убавить возраст.

Брюнеткам: золотистые и карамельные блики

Если вы брюнетка, то добавьте в шевелюру карамельные блики. Они смягчают черты лица. Кроме этого, такой цвет выглядит естественно и делает прическу более объемной.

Если вы обладательница темно-каштановых волос, то добавьте к своему натуральному цвету золотистые блики, используя технику окрашивания “балаяж”. Обрамление лица несколькими более светлыми прядями освежит кожу.

Если же вы не являетесь природной брюнеткой, но собираетесь покраситься в черный цвет, то не стоит выбирать смоляной или угольный оттенок. Такие экстремальные тона красиво смотрятся только на юных девушках. Они подчеркивают изменения на возрастной коже и визуально старят.

Для окрашивания в брюнетку лучше выбирать приглушенные оттенки черного, которые содержат примесь темно-коричневого или шоколадного цвета. Эти придаст вашему лицу больше мягкости, что способствует омолаживанию.

Блондинкам: добавьте золотистые тона

Блондинкам следует попробовать такую технику окрашивания, как брондирование. Она создает очень плавные и естественные переходы между разными тонами. Добавьте к своему естественному цвету немного бронзовых оттенков. Это сделает волосы более объемными и омолодит облик.

После брондирования желательно нанести на шевелюру немного блеска для волос. Это “запечатает” цвет и сделает пряди возле лица более яркими.

Многие женщины со светлыми волосами любят краситься в платиновый блонд. Но этот холодный оттенок плохо сочетается со зрелой кожей. Он визуально прибавляет годы. Лучше выбрать для окрашивания цвет шампанского. Это мягкий и теплый тон, который делает лицо нежным и свежим.

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Если вы хотите получить более насыщенный цвет, то выберите балаяж в медовых тонах. К сожалению, наши волосы с возрастом утрачивают блеск. Такой вариант окрашивания придаст прядям больше сияния.

Рыжим: придайте прядям теплый оттенок

Если вы обладательница рыжих волос и прохладного цвета кожи, то придайте прядям клубничный оттенок. Он оживит ваше лицо. Этот цвет легко поддерживать на рыжем фоне. Чтобы шевелюра выглядела более здоровой и молодой, используйте блеск для волос.

Если ваша кожа имеет теплый тон, то добавьте к рыжим прядям медовые оттенки. Они освежают черты лица. Если в ваших волосах появилась седина, то замаскируйте ее краской цвета золотистой дыни. Она скроет серебристые пряди.

Рыжие волосы часто теряют яркость под действием солнца. В этом случае покрасьте их в красно-каштановые оттенки. Такие тона отражают свет от лица и помогают выглядеть моложе.

Заключение

Чтобы выглядеть моложе, избегайте слишком резких, холодных и экстремальных оттенков. Они привлекают внимание к морщинкам и другим возрастным изменениям кожи. Отдавайте предпочтение мягким и теплым тонам.