 

Названа причина более тяжелого течения оспы обезьян у детей

12.06.2022, 9:45, Новости дня
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Дети могут переносить оспу обезьян тяжелее из-за более слабого иммунитета, сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Дети многие болезни переносят хуже, чем взрослые, а некоторые болезни они переносят легче, чем взрослые. Что касается оспы обезьян, она у маленьких детей может протекать тяжелее. <…> Детский организм имеет более слабый иммунитет, менее защищенный», – сказал он ТАСС.

Как отметил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, люди зрелого возраста легче болеют любым гриппом, потому что у них уже сформировалась некая иммунологическая память.

«А если у детей нет никакой иммунологической памяти насчет любого заболевания, то они будут болеть тяжелее», – предположил он.

При этом эксперт отметил, что на данный момент описано недостаточно случаев заболевания оспой обезьян у детей, необходим статистический анализ связи заболеваемости.

Ранее Альтштейн заявил, что невозможно полностью исключить вероятность возникновения мутаций, усиливающих заразность западноафриканского варианта оспы обезьян. 

Накануне в ВОЗ усомнились в возможности сдержать распространение оспы обезьян среди людей. ВОЗ оценила риск глобального распространения оспы обезьян как умеренный, допустив возможность ухудшения ситуации. В конце мая первый случай смерти от оспы обезьян был зафиксирован в Нигерии, умерший мужчина имел сопутствующие заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус может передаваться от животных человеку. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания. По информации ВОЗ, вакцинация от натуральной оспы в 85% эффективна против заражения оспой обезьян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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