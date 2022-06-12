 

Власти Запорожской области сообщили о взрыве в Бердянске

12.06.2022, 9:45, Новости дня
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В Бердянске произошел взрыв, подробности произошедшего уточняются, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Он опубликовал видео, на котором виден большой столб дыма. «Видео с места взрывов в Бердянске. Подробности позже», – написал Рогов в Telegram.

В городской администрации сообщили, что пожар на трансформаторной станции в Бердянске привел к отключению части жителей от энергоснабжения, передает ТАСС. 

«Около 05.00 утра на трансформаторной подстанции Бердянска произошло короткое замыкание, в результате которого загорелся и вышел из строя один из трансформаторов. <…> В настоящее время часть абонентов города находятся без электроснабжения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был оперативно потушен. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Накануне первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Мелитополь и Бердянск, осмотрел центр приема документов на оформление гражданства РФ, посетил продуктовые магазины, аптеки, ознакомился с ценами и номенклатурой товаров, побывал в порту. 

Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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