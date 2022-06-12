 

Ракета «Точка-У» упала на территорию завода в Новой Каховке

12.06.2022, 9:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выпущенная со стороны Украины ракета «Точка-У» упала на территорию завода в городе Новая Каховка Херсонской области, пострадавших нет, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Ракета «Точка-У» упала на территорию завода ЗКЭМ в городе Новая Каховка ночью. Еще две ракеты были сбиты расчетами ПВО РФ», – сказал собеседник ТАСС. 

Информации о пострадавших нет.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявлял, что Херсонская область, которая была освобождена от украинских националистов в середине марта, продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции Брюсселя и отказа Евросоюза признавать выданные в регионе российские паспорта. Власти региона сообщали, что Херсонская область отметит День РФ вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.

25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06.20 / Танки Т-34 возглавили парады в Новосибирске и Улан-Удэ

07.07.20 / Суд вынес решение в пользу руководителя USAGM

05.04.21 / В Японии в марте выросли продажи новых автомобилей

18.12.20 / Акция “Ринат Ахметов – Детям”: 20 лет доброты и праздников

13.11.20 / Samsung продемонстрировал «смартфон будущего»

29.08.20 / Меркель призвала не менять политику в отношении РФ из-за Навального

17.01.21 / Электричество помогает запоминать слова

13.02.22 / В мире: Почему Румыния требует от РФ горы золота

03.01.22 / Байден пообещал ответить РФ в случае «вторжения» на Украину

14.12.20 / В Украину приехал представитель ВОЗ. Визит посвящен реагированию на пандемию COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика