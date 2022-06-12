Ракета «Точка-У» упала на территорию завода в Новой Каховке

Выпущенная со стороны Украины ракета «Точка-У» упала на территорию завода в городе Новая Каховка Херсонской области, пострадавших нет, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Ракета «Точка-У» упала на территорию завода ЗКЭМ в городе Новая Каховка ночью. Еще две ракеты были сбиты расчетами ПВО РФ», – сказал собеседник ТАСС.

Информации о пострадавших нет.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявлял, что Херсонская область, которая была освобождена от украинских националистов в середине марта, продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции Брюсселя и отказа Евросоюза признавать выданные в регионе российские паспорта. Власти региона сообщали, что Херсонская область отметит День РФ вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.

25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.

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