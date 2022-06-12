 

Байден возложил вину за рекордно высокую инфляцию в США на «путинский налог на продовольствие и бензин»

12.06.2022, 9:31, Разное
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Американский президент Джо Байден заявил, что борьба с инфляцией — это его главный экономический приоритет, пишет Fox Business. При этом вину за её рекордно высокие показатели в США он возложил на «путинский налог на продовольствие и бензин», говорится в статье.


AP

Президент США Джо Байден возложил вину за рекордно высокую инфляцию в Америке на «путинский налог на продовольствие и бензин», пишет Fox Business.

Это заявление прозвучало после того, как в пятницу Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен в мае вырос на 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И это, как отмечается в статье, самый быстрый темп роста инфляции с декабря 1981 года.

Президент Байден, выступая в Лос-Анджелесе, назвал борьбу с инфляцией своим «главным экономическим приоритетом».

«Сегодня я хотел бы поговорить о моем главном экономическом приоритете — борьбе с инфляцией, — заявил глава Белого дома. — Я понимаю, что американцы встревожены. И они действительно встревожены. Мы никогда не видели ничего подобного путинскому налогу на продовольствие и бензин».

Американский лидер, между тем, добавил, что США, «в отличие от любой другой страны в мире, могут бороться с инфляцией с позиции силы». При этом он отметил, что в подавляющем большинстве стран мира она носит более серьёзный характер, чем в Америке.

«Но не надо заблуждаться: я понимаю, что инфляция — это настоящая проблема для американских семей», — подчеркнул Байден.



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