Суд над военнопленными – нарушение международного права

В Управлении ООН по правам человека осудили решение суда самопровозглашенной ДНР, приговорившего к смертной казни троих иностранных граждан, которые сражались на стороне Украины.

– Такие судебные процессы в отношении военнопленных квалифицируются как военное преступление, – заявила представительница Управления на брифинге в Женеве.

Суд так называемой Донецкой народной республики признал британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и «в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности». Все трое, по данным прессы, были захвачены в ходе сражения за Мариуполь.

Как известно, с момента вторжения России в Украину 24 февраля украинские и российские войска вели ожесточенные боевые действия за этот портовый город, который в итоге оказался практически полностью разрушен. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с заявлением, в котором она осудила нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру в Мариуполе. Эти атаки, согласно поступающим данным, привели к гибели тысяч человек.

Сегодня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило решения суда так называемой ДНР.

– УВКПЧ обеспокоено смертным приговором, вынесенным так называемым Верховным судом самопровозглашенной Донецкой народной республики в отношении троих военнослужащих, – заявила представительница Управления Равина Шамдасани, выступая на брифинге в Женеве. – По данным военного руководства Украины, все трое служили в составе Вооруженных сил Украины, а значит, их нельзя считать наемниками.

Равина Шамдасани также отметила, что в Управлении и раньше «существовала озабоченность» в отношении справедливости судебных разбирательств в сепаратистских регионах на востоке Украины. «С 2015 года мы не раз наблюдали, как в ходе “отправления правосудия” в этих самопровозглашенных республиках пренебрегали гарантиями, которые являются важной составляющей справедливого суда: публичными слушаниями, независимостью и беспристрастностью суда, а также правом непринуждения к показаниям».

Шамдасани отметила, что «такие судебные процессы против военнопленных квалифицируются как военное преступление». В случаях, когда речь идет о смертном приговоре, по ее словам, справедливое судебное разбирательство приобретает еще большую важность.

Kомментируя это дело по просьбе журналиста, пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик напомнил, что в Организации Объединенных Наций в принципе выступают против смертной казни.

– Это всегда было и будет нашей позицией, – добавил он. Дюжаррик призвал «обеспечить всех военнопленных международной защитой и обращаться с ними в соответствии с требованиями Женевских конвенций».