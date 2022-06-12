В Рыбинске пройдут первенство и чемпионат России по пляжному теннису ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Рыбинске пройдут первенство и чемпионат России по пляжному теннису

12.06.2022, 8:58, Новости
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Это самый масштабный турнир в России по пляжному теннису, его участниками станут ведущие теннисисты нашей страны.

Призовой фонд соревнований, он выделяется впервые Федерацией тенниса России, составит 1,5 млн рублей.

Первенство и чемпионат России по пляжному теннису в Рыбинске пройдёт в пятый раз. Ежегодно на соревнования в наш город приезжают от 200 до 300 спортсменов из 20 регионов.

— Мы проводим сразу три турнира в Рыбинске. Это первенство среди спортсменов до 15 и до 17 лет и чемпионат России среди взрослых. Ждём, в том числе всех ведущих теннисистов страны. Рыбинск пользуется большой популярностью у спортсменов благодаря самой большой и современной базе в России, созданной на стадионе «Звезда», — рассказал спортивный директор СК «Звезда» Алексей Лукин.

Соревнования продлятся с 18 по 26 июня на стадионе «Звезда». Торжественное открытие состоится 24 июня в 11:00. Первый соревновательный день пройдёт 18 июня. Организаторы приглашают рыбинцев поболеть за спортсменов.

Пляжный теннис культивируется в Рыбинске с 2010 года. 12 рыбинских спортсменов являются членами сборной России, четыре теннисистки — чемпионками мира и Европы.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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