В США предупредили о финансовых потерях Запада из-за укрепления рубля

Дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным финансовым потерям Запада при покупке российских энергоресурсов, сообщил Аксель де Верну в колонке для National Interest.

Как объяснил специалист, решение президента РФ Владимира Путина принимать плату за газ в национальной валюте привело к существенному усилению рубля, передает РИА «Новости».

«Бремя, которое свалилось на плечи Запада, вынужденного согласиться с системой Путина, будет становиться все более болезненным. Если рубль в предстоящие месяцы будет и дальше укрепляться, западным странам придется нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за импорт незаменимых энергоресурсов», – написал де Верну.

По мнению эксперта, такое развитие событий повысит спрос на российскую валюту в мире, а также покажет неэффективность западных санкций против России.

Накануне в США оценили убытки международных компаний от антироссийских санкций и ухода из РФ по меньшей мере в 59 млрд долларов. Днем ранее президент США Джо Байден пожаловался на «путинский налог» для американцев, а Минфин Соединенных Штатов признал влияние санкций против РФ на рост цен на продукты и топливо в США.

Ранее в Кремле заявили об отключении отказавшихся платить за газ в рублях стран. Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также подчеркнули, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа стран Евросоюза платить за ресурсы в рублях.

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