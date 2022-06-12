 

В США признали превосходство российской артиллерии над американской

12.06.2022, 8:20, Новости дня
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Российская артиллерия по своим возможностям превосходит полевые орудия армии США, заявили эксперты центра RAND Corporation.

По словам аналитика RAND Джона Гордона, в течение двух десятков лет Пентагон пренебрегал артиллерией сухопутных войск США, потому что с начала 2000-х годов стал уделять внимание в первую очередь противоповстанческим операциям. В итоге противовоздушная оборона и полевая артиллерия столкнулись с особенно серьезными сокращениями, сообщил американский журнал The National Interest.

«Учитывая характер угроз в Ираке и Афганистане, это понятно. Однако сегодня эти два рода войск имеют огромное значение с учетом того, кто теперь является нашими основными противниками», – отметил он.

В случае, если речь идет об обычных снарядах, дальность стрельбы американской 155-миллиметровой гаубицы M109A7 «Паладин» составляет 24 километра, а если об активно-реактивных – 32 километра, говорится в материале. В то же время дальность стрельбы российской БМ-30 «Смерч» составляет порядка ста километров, а ракетного комплекса СС-26 «Искандер» – около четырехсот.

По мнению аналитиков, помимо РФ угрозу представляет и Северная Корея. В случае нового конфликта на Корейском полуострове артиллерия США может оказаться «не подготовлена к такому уровню расхода боеприпасов, который может потребоваться при борьбе с практически равным соперником».

Ранее обозреватель The National Interest Крис Осборн заявил, что российская крылатая ракета «Калибр» будет представлять угрозу для НАТО еще долгие годы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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