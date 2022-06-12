 

Ким Чен Ын выразил полную поддержку России

12.06.2022, 8:20, Новости дня
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Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку РФ в поздравительном послании по случаю Дня России, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Он пожелал президенту РФ Владимиру Путину крепкого здоровья, а россиянам – благополучия и процветания, передает РИА «Новости». 

«Под вашим [Путина] руководством российский народ отважно преодолевает различные встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему наш народ оказывает полную поддержку», – говорится в сообщении.

Лидер Северной Кореи также выразил уверенность, что отношения Москвы и Пхеньяна будут укрепляться и развиваться во всех сферах.

В апреле Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) сочла события в Буче провокацией Запада, устроенной для очернения и изолирования России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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