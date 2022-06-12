Ким Чен Ын выразил полную поддержку России

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку РФ в поздравительном послании по случаю Дня России, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Он пожелал президенту РФ Владимиру Путину крепкого здоровья, а россиянам – благополучия и процветания, передает РИА «Новости».

«Под вашим [Путина] руководством российский народ отважно преодолевает различные встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела для защиты достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему наш народ оказывает полную поддержку», – говорится в сообщении.

Лидер Северной Кореи также выразил уверенность, что отношения Москвы и Пхеньяна будут укрепляться и развиваться во всех сферах.

В апреле Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) сочла события в Буче провокацией Запада, устроенной для очернения и изолирования России.

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