Welt – Норвегия разрывает контракт на вертолёты НАТО после 20 лет ожидания и борьбы с дефектами

Спустя 20 лет после заказа военных вертолётов у консорциума Nato Helicopter Industries Норвегия разрывает контракт, возвращает уже поставленные машины и требует возврата почти половины миллиарда евро. Как пишет немецкая газета Die Welt, причиной стали многочисленные неисправности и задержки, при этом консорциум отвергает всякие претензии.



AP

Спустя 20 лет после заказа военных вертолётов NH-90 норвежские военные всё ещё негодуют по поводу задержек и дефектов. Теперь Норвегия решила отменить заказ, вернуть поставленные на данный момент вертолёты и потребовать возврата суммы, эквивалентной почти половине миллиарда евро, пишет немецкая газета Die Welt.

Норвежские военные дали вертолёту и его производителю отрицательный отзыв. Они с сожалением пришли к выводу, что заказанные вертолёты «никогда не смогут соответствовать требованиям норвежских вооружённых сил» — независимо от того, сколько часов потратят на работу техники, сколько ещё деталей придётся заказать или сколько денег будет вложено. Поэтому контракт с консорциумом производителей NHI (Nato Helicopter Industries) будет полностью аннулирован, а полёты прекращены, отмечает немецкая газета.

Для альянса производителей NHI, который возглавляет Airbus с долей в 62,5%, и в который также входят итальянская компания Leonardo (32%) и голландская Fokker, это ещё один сокрушительный удар и значительный ущерб для имиджа, подчёркивает Die Welt. В декабре 2021 года Австралия уже объявила о своем намерении обойтись в будущем без этой модели вертолётов, поскольку эксплуатационные расходы слишком высоки, а доступность слишком низкая. По словам австралийцев, мощность этой модели была «постоянной проблемой».

Взамен Австралия хочет приобрести американскую модель Black Hawk. Другие государства-пользователи также жаловались на недостатки военного вертолёта от NHI, который имеет длину почти 20 м и весит около десяти тонн. Нидерланды, например, сообщили о проблемах с коррозией своих моделей. Бельгия также хочет обойтись без этой модели, сообщается в статье.

Вопрос о том, закончится ли резкий выход Норвегии из программы NH-90 судом, пока остаётся открытым. В своём первоначальном заявлении консорциум NHI выражает разочарование решением Осло и отвергает обвинения в свой адрес. «NH Industries считает этот разрыв контракта юридически необоснованным», — заявили в консорциуме.

Тринадцать из четырнадцати вертолетов уже поставлены, а четырнадцатый готов к отправке, говорят представители отрасли. Однако военные Норвегии утверждают обратное. Они выступают с критикой того факта, что согласно заказу, подписанному в 2001 году, в общей сложности 14 вертолётов для береговой охраны и противолодочной борьбы должны были быть поставлены к 2008 году. При этом на сегодняшний день только 8 машин доступны в полностью рабочем состоянии.

Как отмечает Die Welt, вертолёт также является одной из проблемных моделей на вооружении бундесвера. Согласно обзору, представленному в конце 2021 года, в состоянии готовности к эксплуатации находятся только 19% летательных аппаратов бундесвера модели NH-90 NTH Sea Lion.

Также по данным издания военно-морской флот недавно отказался принять 15-й недавно поставленный вертолёт, поскольку радар был неисправен, но главное — запах топлива в кабине указывал на возможные утечки.

Бундесвер использует вертолёт в двух вариантах, в армии и на флоте: как транспортный вертолёт и как вертолёт для фрегатов НАТО, в том числе для поисково-спасательных миссий. На предстоящем Берлинском авиасалоне, который пройдёт с 22 по 26 июня, бундесвер планирует представить модель NH-90.

Отраслевые эксперты видят одну из причин неудачи с NH-90 в большой сложности различных областей применения вертолёта. Промышленные структуры с разветвлённым консорциумом производителей также не способствуют быстрому решению проблемы.

После объявленного прекращения эксплуатации европейского вертолета NH-90 Норвегия теперь ищет альтернативную модель — и, вероятно, найдёт её в США, заключает немецкая газета Die Welt.