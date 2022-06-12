 

Грузия заранее оскорбилась возможным отказом в членстве в ЕС

12.06.2022, 7:00, Новости дня
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил в субботу, что отрицательное решение ЕС на саммите 23-24 июня по вопросу присвоения его стране статуса кандидата в члены будет на руку России, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он призвал лидеров Европы принять «мудрое решение», которое будет «отвечать интересам Европы и Грузии, а не интересам России».

При этом он назвал возможный отказ «несправедливым» и даже «оскорбительным», так как Грузия «не требует ничего такого, чего не заслужила».

Ираклий Гарибашвили сообщил в этой связи, что Грузия по всем параметрам намного ближе к ЕС, чем Украина и Молдавия, которые претендуют на аналогичный статус.

«Мы требуем справедливости и уважения», – сказал он, назвав при этом недавнюю резолюцию Европарламента с резкой критикой Грузии «безответственной» и «несправдливой».

Ранее депутат правящей «Грузинской мечты» Дмитрий Хундадзе заявил, что резолюция Европарламента с критикой грузинского руководства и возможными санкциями против миллиардера Бидзины Иванишвили является вмешательством во внутренние дела Грузии.

Он назвал тезисы из резолюции «вмешательством во внутренние дела Грузии и непризнанием выбора большинства народа Грузии». Депутат заявил, что «угрозами санкций не испугать ни Бидзину Иванишвили, ни народ Грузии».

«Наоборот, этот день (принятия резолюции) едва не разрушил европейский выбор народа Грузии. Это опасные политические игры», – сказал парламентарий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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