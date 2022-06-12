В Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России

Западным странам следует пойти на территориальные уступки РФ во избежание дальнейшей эскалации конфликта на Украине, сообщил итальянский социолог Алессандро Орсини в эфире телеканала La7.

По его мнению, для мирного урегулирования Западу необходимо перестать «играть мускулами» и отправлять оружие, которое «будет бить по россиянам», передает РИА «Новости».

«Мы уже сейчас должны работать над дипломатическим решением и, как я говорил с первых дней и как потом заявляли многие другие, мы должны пойти на территориальные уступки Москве по одной простой причине – они и так уже сделаны», – высказался Орсини.

Он напомнил о создании железнодорожного и автомобильного коридора между Донбассом и Крымом.

«Мы должны понимать, что Запад несет огромную моральную ответственность за то, что может произойти на Украине», – отметил социолог.

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