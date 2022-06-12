 

Тюленей научили исполнять мелодию из “Звездных войн”: видео

12.06.2022, 6:58, Разное
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Обучение животных оказалось возможным из-за того, что при воспроизведении звуков тюлени используют те же мышцы, что и люди. Исследование проводилось на трех особях.

На первой стадии животных научили воспроизводить звуки других тюленей, после чего — гласные звуки. Ученые на этом не остановились и предложили тюленям научиться повторять мелодии. Животные сумели воспроизвести несколько нот заглавной мелодии “Звездных войн”.



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