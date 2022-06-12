 

Появились подробности смертельного ДТП в Подмосковье с велосипедистами

12.06.2022, 5:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Водитель иномарки, въехавшей в группу велосипедистов в Луховицком районе Подмосковья, не справился с управлением, сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.

«По предварительной информации, в районе населенного пункта Красная Пахра водитель «Рено» не справился с управлением, въехал в группу велосипедистов, после чего столкнулся с автомобилем «Мерседес», – приводит слова сотрудника пресс-службы ТАСС. По данным подмосковного главка, девять пострадавших госпитализированы, один человек погиб.

Ранее в силовых структурах сообщали, что легковой автомобиль после ДТП в Луховицком районе Подмосковья въехал в группу детей на велосипедах, в результате погиб один человек, еще 11 пострадало, в том числе семеро – дети.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08.20 / Белорусский политолог: Лукашенко начнет масштабные репрессии

25.01.22 / Мега-айсберг растаял, высвободив 152 млрд тонн воды

26.11.21 / В Кремле ответили на слова Зеленского о «планах» госпереворота при участии России

25.12.21 / Во Франции за сутки подтвердили рекордное число новых случаев COVID-19

05.08.21 / “Вы эти заберите себе домой, а мне купите нормальные”. Полякова перед камерой отчитала помощницу за новые ложки, которые “гнутся”

11.12.20 / В смартфоне Samsung Galaxy S21 установят модернизированный сканер отпечатков пальцев

04.07.20 / ВОЗ остановила испытания четырех потенциальных лекарств от коронавируса

01.06.21 / Истребитель Су-57 решили научить управлять роем беспилотников «Охотник»

13.02.22 / Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро на Олимпиаде

28.11.20 / ЕС отреагировал на убийство иранского физика-ядерщика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика