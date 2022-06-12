Появились подробности смертельного ДТП в Подмосковье с велосипедистами

Водитель иномарки, въехавшей в группу велосипедистов в Луховицком районе Подмосковья, не справился с управлением, сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.

«По предварительной информации, в районе населенного пункта Красная Пахра водитель «Рено» не справился с управлением, въехал в группу велосипедистов, после чего столкнулся с автомобилем «Мерседес», – приводит слова сотрудника пресс-службы ТАСС. По данным подмосковного главка, девять пострадавших госпитализированы, один человек погиб.

Ранее в силовых структурах сообщали, что легковой автомобиль после ДТП в Луховицком районе Подмосковья въехал в группу детей на велосипедах, в результате погиб один человек, еще 11 пострадало, в том числе семеро – дети.

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