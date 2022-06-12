Мнение: Наемник из «Газпромбанка»?

Гражданин России, бывший вице-президент «Газпромбанка», Игорь Волобуев покинул Россию и поступил на службу в Вооруженные силы Украины. МК пишет, что Волобуев присоединился к легиону «Свобода России».

Мне вот интересно, если бывший вице-президент «Газпромбанка» попадет в плен, его тоже не признают военнопленным, а объявят наемником? И тоже будут судить в ДНР? И точно так же, как двоих англичан и марокканца приговорят к расстрелу? Или личный состав легиона «Свобода России» в плен приказано не брать?

Фотография Игоря Волобуева, снимок 2011 года отсюда

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