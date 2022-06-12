 

Мнение: Кто обстреливает Донецк

12.06.2022, 4:35, Разное
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К вопросу о том, кто обстреливает Донецк.

Качур Роман Владимирович, уроженец Сум, полковник, командир 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. С 2014 по 2018 году командовал артиллерией 81-й одшбр, которая действовала на Донецком направлении и также обстреливала Донецк (Петровский и Киевский районы).

На вооружении бригады имеется иностранная военная техника, в том числе 155-мм САУ "Цезарь" и буксируемые гаубицы M777, которые используются для обстрела Донецка в последние недели. В последние дни применяет в том числе и боеприпасы с дистанционным взрывателем по жилым кварталам.

Так что вот это и есть один из деятелей, который непосредственно осуществляет выполнение преступных приказов связанных с террористическими обстрелами Донецка.

Источник: Colonel Cassad



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