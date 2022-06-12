Мнение: Кто обстреливает Донецк
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
К вопросу о том, кто обстреливает Донецк.
Качур Роман Владимирович, уроженец Сум, полковник, командир 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. С 2014 по 2018 году командовал артиллерией 81-й одшбр, которая действовала на Донецком направлении и также обстреливала Донецк (Петровский и Киевский районы).
На вооружении бригады имеется иностранная военная техника, в том числе 155-мм САУ "Цезарь" и буксируемые гаубицы M777, которые используются для обстрела Донецка в последние недели. В последние дни применяет в том числе и боеприпасы с дистанционным взрывателем по жилым кварталам.
Так что вот это и есть один из деятелей, который непосредственно осуществляет выполнение преступных приказов связанных с террористическими обстрелами Донецка.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет