Добровольцы ВСКС помогли семье из Мариуполя

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей совместно с представителем Внутренних войск МВД ДНР помогли семье из Мариуполя, оставшейся без документов и жилья.

Семья поселилась в 4 километрах от Мариуполя, добровольцы ВСКС совместно с представителем Внутренних войск МВД ДНР выехали на место передали семье продуктовые наборы, узнали все детали потери и обсудили вопросы по восстановлению первичных документов, договорились о поэтапной помощи пострадавшей семье, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

9 июня Директор Департамента чрезвычайных ситуаций ВСКС Алексей Рудковский и представитель ВСКС Максим Канев помогли с восстановлением документов, привезли гуманитарную помощь. Добровольцы ВСКС из Ингушетии провели ремонтные работы во временном месте проживания.

«Задача Всероссийского студенческого корпуса спасателей в рамках гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ – оказание разного рода содействия жителям ЛНР и ДНР: это и медикаменты, и продукты питания, обеспечение питьевой водой. Процесс продолжается, работа идет», – отметил Алексей Рудковский.

Напомним, что добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей оказывают помощь жителям на территории Луганской и Донецкой Народных Республик с начала марта.

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